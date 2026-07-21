Bianca Andrade faz desabafo sobre guarda compartilhada e chora ao se despedir do filho

A criança, que ficou os dois últimos meses com a empresária, agora irá passar uns dias com o pai.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
21 de Julho de 2026 - 15:16
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Legenda: Bianca Andrade fala sobre a saudade do filho enquanto ele está longe de casa.
Foto: Reprodução/Instagram.

A influenciadora e maquiadora Bianca Andrade usou as redes sociais, na noite dessa segunda-feira (20), para fazer um desabafo sobre as dificuldades da guarda compartilhada do filho Cris, de 5 anos.

A criança, que ficou os dois últimos meses com a empresária, agora irá passar uns dias com o pai, o apresentador Fred Bruno, que estava cobrindo a Copa do Mundo nos Estados Unidos pela Tv Globo.

Bianca se emocionou ao ter que se despedir do filho. Ela apareceu chorando em um vídeo, comentando sobre a saudade que sente ao ficar longe de Cris.

"Nesses quase dois meses, eu fiquei com ele full time. Não são dois meses ele indo para a escola, mas de férias. Então, foi muito grudado. Fui me despedir dele hoje para ele ir para o papai, e eu odeio despedida. Então eu falei: 'Filho, daqui a pouco a mamãe já vai pegar você de volta. Tá tudo bem'. Mas aí ele começou a chorar de saudade",começou Bianca.

Segundo a influenciadora, apesar da dor da saudade, ela diz que se sente feliz e realizada por estar fazendo um bom papel de mãe.

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Guarda compartilhada com Fred Bruno

Embora a guarda compartilhada traga o peso das despedidas, Bianca Andrade destacou o quanto Fred é presente na vida de Cris e empenhado em dividir a rotina com o filho.

"Foi tão gostoso esse tempo com ele. Só quem é mãe de guarda compartilhada entende. Eu tenho muito privilégio, e Gudugo [apelido de Cris], de ter um pai presente e que divide tudo comigo. Ele fica uma semana comigo e uma semana com o pai. Mas não tenho essa sensação de ter meu filho comigo o tempo todo. Amo demais ser mãe. Amo loucamente", afirmou a ex-BBB.

Fred Bruno também fez um agradecimento a Bianca Andrade, que levou o filho para encontrá-lo nos Estados Unidos enquanto ele trabalhava durante a Copa do Mundo.

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