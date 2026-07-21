Bianca Andrade faz desabafo sobre guarda compartilhada e chora ao se despedir do filho

A influenciadora e maquiadora Bianca Andrade usou as redes sociais, na noite dessa segunda-feira (20), para fazer um desabafo sobre as dificuldades da guarda compartilhada do filho Cris, de 5 anos.
A criança, que ficou os dois últimos meses com a empresária, agora irá passar uns dias com o pai, o apresentador Fred Bruno, que estava cobrindo a Copa do Mundo nos Estados Unidos pela Tv Globo.
Bianca se emocionou ao ter que se despedir do filho. Ela apareceu chorando em um vídeo, comentando sobre a saudade que sente ao ficar longe de Cris.
"Nesses quase dois meses, eu fiquei com ele full time. Não são dois meses ele indo para a escola, mas de férias. Então, foi muito grudado. Fui me despedir dele hoje para ele ir para o papai, e eu odeio despedida. Então eu falei: 'Filho, daqui a pouco a mamãe já vai pegar você de volta. Tá tudo bem'. Mas aí ele começou a chorar de saudade",começou Bianca.
Segundo a influenciadora, apesar da dor da saudade, ela diz que se sente feliz e realizada por estar fazendo um bom papel de mãe.
Guarda compartilhada com Fred Bruno
Embora a guarda compartilhada traga o peso das despedidas, Bianca Andrade destacou o quanto Fred é presente na vida de Cris e empenhado em dividir a rotina com o filho.
"Foi tão gostoso esse tempo com ele. Só quem é mãe de guarda compartilhada entende. Eu tenho muito privilégio, e Gudugo [apelido de Cris], de ter um pai presente e que divide tudo comigo. Ele fica uma semana comigo e uma semana com o pai. Mas não tenho essa sensação de ter meu filho comigo o tempo todo. Amo demais ser mãe. Amo loucamente", afirmou a ex-BBB.
Fred Bruno também fez um agradecimento a Bianca Andrade, que levou o filho para encontrá-lo nos Estados Unidos enquanto ele trabalhava durante a Copa do Mundo.