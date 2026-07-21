Bianca Andrade faz desabafo sobre guarda compartilhada e chora ao se despedir do filho

A influenciadora e maquiadora Bianca Andrade usou as redes sociais, na noite dessa segunda-feira (20), para fazer um desabafo sobre as dificuldades da guarda compartilhada do filho Cris, de 5 anos.

A criança, que ficou os dois últimos meses com a empresária, agora irá passar uns dias com o pai, o apresentador Fred Bruno, que estava cobrindo a Copa do Mundo nos Estados Unidos pela Tv Globo.

Bianca se emocionou ao ter que se despedir do filho. Ela apareceu chorando em um vídeo, comentando sobre a saudade que sente ao ficar longe de Cris.

"Nesses quase dois meses, eu fiquei com ele full time. Não são dois meses ele indo para a escola, mas de férias. Então, foi muito grudado. Fui me despedir dele hoje para ele ir para o papai, e eu odeio despedida. Então eu falei: 'Filho, daqui a pouco a mamãe já vai pegar você de volta. Tá tudo bem'. Mas aí ele começou a chorar de saudade",começou Bianca.

Segundo a influenciadora, apesar da dor da saudade, ela diz que se sente feliz e realizada por estar fazendo um bom papel de mãe.

Veja também Zoeira Harmonização facial de Vini Jr. repercute nas redes sociais Zoeira Harry Styles cancela show no Brasil por 'problema de saúde'

Guarda compartilhada com Fred Bruno

Embora a guarda compartilhada traga o peso das despedidas, Bianca Andrade destacou o quanto Fred é presente na vida de Cris e empenhado em dividir a rotina com o filho.

"Foi tão gostoso esse tempo com ele. Só quem é mãe de guarda compartilhada entende. Eu tenho muito privilégio, e Gudugo [apelido de Cris], de ter um pai presente e que divide tudo comigo. Ele fica uma semana comigo e uma semana com o pai. Mas não tenho essa sensação de ter meu filho comigo o tempo todo. Amo demais ser mãe. Amo loucamente", afirmou a ex-BBB.

Fred Bruno também fez um agradecimento a Bianca Andrade, que levou o filho para encontrá-lo nos Estados Unidos enquanto ele trabalhava durante a Copa do Mundo.