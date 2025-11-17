Bianca Andrade e Diego Cruz anunciam fim de namoro

O ator e influenciador Diego Cruz escreveu uma carta aberta para Bianca Andrade após o fim do namoro dos dois, anunciado por ele em publicação no Instagram, nesta segunda-feira (17).

"Bianquinha, faço esse relato aberto para te agradecer. A vida ao seu lado foi recheada de coisas maravilhosas, a gente se entregou, se jogou de cabeça", disse. Ele ainda firmou que viveram o namoro com tudo o que tinham para oferecer. "Não tem como dizer que 'deu errado'. Não. Deu certo, e muito".

Em relato, ainda afirmou que vê Bianca como uma mulher incrível, batalhadora e merecedora do que conquistou. "É um exemplo de mãe pro Guduguinho e, agora, uma amiga que quero levar pra vida".

Nos comentários, Bianca agradeceu a Diego e lhe desejou felicidade. "Obrigada por ter me ensinado tanto! Seja mt mt mt feliz!".

Os dois tinham confirmado namoro no final de maio deste ano, ficando juntos por cerca de seis meses.

Confira relato na íntegra

"Bianquinha, faço esse relato aberto pra te agradecer. a vida do seu lado, nesses últimos meses, foi recheada de coisas maravilhosas. a gente se entregou, se jogou de cabeça e viveu esse relacionamento com tudo que a gente tinha pra oferecer. e quanto crescimento, né? não tem como dizer que “deu errado”. não. deu certo, e muito! te acho uma mulher incrível, batalhadora, merecedora de tudo o que já conquistou, que é um EXEMPLO de mãe pro Guduguinho e, agora, uma amiga que quero levar pra vida. eu verdadeiramente desejo o melhor que esse mundo possa te oferecer. hoje e sempre! TE AMO".