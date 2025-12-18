Enquete A Fazenda: confira resultado final de quem pode vencer o programa
A grande final do reality acontece na quinta-feira (18).
Dudu Camargo deve se consagrar como o grande campeão de "A Fazenda 17" e levar o prêmio de R$ 2 milhões, segundo aponta enquete realizada pelo Diário do Nordeste.
Até as 19h desta quinta-feira (18), o jornalista concentrava 71,2% de todas as intenções do voto para ganhar a edição.
Em segundo lugar aparece Duda Wendling, com 19% da preferência dos leitores, seguida por Saory Cardoso (8,4%), e Fabiano Moraes (1,4%).
O resultado será divulgado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu nesta quinta. É importante frisar que esta enquete não interfere no programa.
Qual finalista você quer que o vença programa? Vote abaixo.
