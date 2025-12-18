Enquete A Fazenda: confira resultado final de quem pode vencer o programa

Dudu Camargo deve se consagrar como o grande campeão de "A Fazenda 17" e levar o prêmio de R$ 2 milhões, segundo aponta enquete realizada pelo Diário do Nordeste.

Até as 19h desta quinta-feira (18), o jornalista concentrava 71,2% de todas as intenções do voto para ganhar a edição.

Em segundo lugar aparece Duda Wendling, com 19% da preferência dos leitores, seguida por Saory Cardoso (8,4%), e Fabiano Moraes (1,4%).

O resultado será divulgado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu nesta quinta. É importante frisar que esta enquete não interfere no programa.

Qual finalista você quer que o vença programa? Vote abaixo.

Veja também Zoeira Morre ator estadunidense Blake Mitchell aos 31 anos Zoeira Médico-legista conclui laudo com causa da morte de Rob Reiner e esposa Zoeira Venda de ingressos para show de Iron Maiden no Brasil é iniciada; veja valores

VEJA RESULTADO DA ENQUETE