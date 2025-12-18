Quem venceu 'A Fazenda 17'? Dudu Camargo leva prêmio de R$ 2 milhões

Dudu Camargo venceu "A Fazenda 17", que finalizou uma edição emblemática nesta quinta-feira (18). O jornalista levou R$ 2 milhões e totalizou 75,88% dos votos do público para ser coroado no programa ao vivo, comandado pela apresentadora Adriane Galisteu.

Duda Wendling garantiu o 2º lugar, com 14,57% dos votos, e levou um carro zero km. Já Saory Cardoso chegou em 3º lugar, com 9,23% dos votos e levou R$ 100 mil. Fabiano Morais foi o 4º lugar, com 0,32% dos votos, e ganhou R$ 50 mil

Adriane Galisteu anunciou que a votação foi uma das mais expressivas da história do reality rural.

Trajetória de Dudu Camargo em A Fazenda

Durante o programa, Dudu conquistou uma legião de fãs fieis nas redes sociais. Ele sempre se manteve entre os mais cotados para vencer o reality.

Em sua trajetória, ele alcançou um título inédito em "A Fazenda": venceu quatro provas do fazendeiro. Com isso, ele escapou de várias roças.

O jornalista também era um dos jogadores que mais traçava estratégias e reunia aliados e até adversários para votarem com ele.

Ele chegou na final com a maior aliada, Saory Cardoso, que se tornou sua namorada dentro do programa.