Quem venceu 'A Fazenda 17'? Dudu Camargo leva prêmio de R$ 2 milhões

Final teve uma das votações mais expressivas da história do reality.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Pessoa vestindo terno escuro, camisa branca e gravata clara fala diante de um microfone, em um ambiente interno com iluminação suave e elementos decorativos ao fundo.
Legenda: O jornalista conquistou uma legião de fãs durante o reality rural.
Foto: Reprodução/Record TV.

Dudu Camargo venceu "A Fazenda 17", que finalizou uma edição emblemática nesta quinta-feira (18). O jornalista levou R$ 2 milhões e totalizou 75,88% dos votos do público para ser coroado no programa ao vivo, comandado pela apresentadora Adriane Galisteu.

Duda Wendling garantiu o 2º lugar, com 14,57% dos votos, e levou um carro zero km. Já Saory Cardoso chegou em 3º lugar, com 9,23% dos votos e levou R$ 100 mil. Fabiano Morais foi o 4º lugar, com 0,32% dos votos, e ganhou R$ 50 mil 

Adriane Galisteu anunciou que a votação foi uma das mais expressivas da história do reality rural. 

Trajetória de Dudu Camargo em A Fazenda 

Durante o programa, Dudu conquistou uma legião de fãs fieis nas redes sociais. Ele sempre se manteve entre os mais cotados para vencer o reality. 

Em sua trajetória, ele alcançou um título inédito em "A Fazenda": venceu quatro provas do fazendeiro. Com isso, ele escapou de várias roças.

O jornalista também era um dos jogadores que mais traçava estratégias e reunia aliados e até adversários para votarem com ele. 

Ele chegou na final com a maior aliada, Saory Cardoso, que se tornou sua namorada dentro do programa. 

 

 

 

