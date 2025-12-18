Seis melhores filmes de Natal disponíveis no streaming

Temáticas de amor, felicidade, reconstrução familiar e comédia são alguns dos ingredientes quase certos nos filmes lançados a cada fim do ano. A ideia parece ser a de reunião familiar nesta época ou até de descontrair por meio das obras cinematográficas. Dessa forma, a cada novo Natal surgem produções inspiradas nesse universo.

Em 2025, alguns dos títulos que mais repercutiram nas redes sociais estão na Netflix, por exemplo, mas outros streamings, como Globoplay, Disney+ e Prime Video, também não perderam tempo e garantiram uma diversidade de opções.

Separamos algumas delas por aqui em uma lista que pode ajudar na hora de definir para quais dar uma chance este ano. Confira:

1. O Segredo do Papai Noel

Legenda: "O Segredo do Papai Noel" é um dos lançamentos de 2025. Foto: divulgação/Netflix.

Lançamento, o filme tem um roteiro de um dos mais típicos entre as obras natalinas, trazendo amor, planos inusitados e complicações envolvendo a data.

Precisando de um emprego, uma mãe solo decide se disfarçar de homem para conseguir a vaga de Papai Noel em um luxuoso resort de esqui. Mas, quando ela começa a se apaixonar pelo gerente do hotel, surgem complicações que podem colocar tudo a perder.

Onde assistir: Netflix.

2. Alguém avisa?

Legenda: Filme traz as atrizes Kristen Stewart e Mackenzie Davis no elenco. Foto: Divulgação.

Nesta época do ano, as produções, claro, não perdem tempo para falar de amor. A história de "Alguém avisa?" mostra, inclusive, como a diversidade de casais é essencial para contar novas boas histórias.

Nele, as namoradas Harper e Abby, vividas pelas atrizes Kristen Stewart e Mackenzie Davis, visitam a família de Harper para o jantar anual de Natal. No entanto, logo após chegar, Abby percebe que a moça tem mantido o relacionamento em segredo para os pais conservadores. O plano era pedir a namorada em casamento, mas tudo terá que esperar até a resolução deste conflito.

Onde assistir: Prime Video.

3. Pintando Amor no Natal

Legenda: "Pintando Amor no Natal" conta história inusitada de amor no Natal. Foto: Reprodução.

Já em "Pintando Amor no Natal", o filme tenta embarcar em uma paixão inusitada para contar.

Quando uma pintura romântica de um mercado de Natal captura a imaginação da editora de texto Lea, ela é enviada à França com o repórter pragmático Mark para descobrir o mistério por trás do artista. O longa é dirigido por Jessica Harmon e protagonizado por Brant Daugherty e Jaicy Elliot.

Onde assistir: Prime Video e Globoplay.

4. Quem vai salvar o Natal 2

Legenda: "Quem Vai Salvar o Natal? 2" já é uma das continuações lançadas pela Netflix. Foto: Julia Carballada/Netflix.

Esse já virou uma sequência, continuando a história lançada no ano anterior. Assim como os típicos filmes de Natal, ele entra num caminho conhecido: a data está em perigo e alguém precisa salvá-la.

O Papai Noel caiu nas garras de uma terrível fábrica de brinquedos, e o Natal corre perigo. Salva, um ex-ladrão, e seu filho adolescente se juntam a alguns ajudantes para bolar um plano para recuperar a magia natalina. Com o espírito do Natal por um fio, será que eles vão conseguir salvar Papai Noel e garantir a festa este ano?

Onde assistir: Netflix.

5. Feliz Assalto!

Legenda: Connor Swindells e Olivia Holt estão em "Feliz Assalto!". Foto: Rob Baker Ashton/Netflix.

Quer mais história romântica? Essa aqui tenta ir por um caminho inusitado e, inclusive, consegue ser bem sucedida nisso.

Sophia (Olivia Holt) trabalha no varejo e Nick (Connor Swindells) é um faz-tudo em uma maré de azar. Ladrões, os dois planejam roubar a loja de departamentos mais famosa de Londres na véspera do Natal, o que os obriga a formar uma aliança para conseguir o objetivo. Os sentimentos entre os dois, no entanto, acabam colocando o roubo em perigo.

Onde assistir: Netflix

6. Esqueceram de mim

Legenda: "Esqueceram de Mim" virou clássico do cinema mundial. Foto: Reprodução.

Quem não lembra do trabalho de Macaulay Culkin em "Esqueceram de Mim"? Pois bem, uma lista que não tenha esse clássico não deve nem ser levada a sério.

O filme é famoso por contar a história de Kevin McCallister, um menino de oito anos deixado para trás pela família, que o esquece em casa e vai comemorar o Natal em Paris. O problema começa quando ele precisa impedir dois ladrões de invadirem a casa em que ele está.

Onde assistir: Disney+.