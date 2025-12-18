Seis melhores filmes de Natal disponíveis no streaming
Temática do fim ano preenche produções lançadas em dezembro nos catálogos.
Temáticas de amor, felicidade, reconstrução familiar e comédia são alguns dos ingredientes quase certos nos filmes lançados a cada fim do ano. A ideia parece ser a de reunião familiar nesta época ou até de descontrair por meio das obras cinematográficas. Dessa forma, a cada novo Natal surgem produções inspiradas nesse universo.
Em 2025, alguns dos títulos que mais repercutiram nas redes sociais estão na Netflix, por exemplo, mas outros streamings, como Globoplay, Disney+ e Prime Video, também não perderam tempo e garantiram uma diversidade de opções.
Separamos algumas delas por aqui em uma lista que pode ajudar na hora de definir para quais dar uma chance este ano. Confira:
1. O Segredo do Papai Noel
Lançamento, o filme tem um roteiro de um dos mais típicos entre as obras natalinas, trazendo amor, planos inusitados e complicações envolvendo a data.
Precisando de um emprego, uma mãe solo decide se disfarçar de homem para conseguir a vaga de Papai Noel em um luxuoso resort de esqui. Mas, quando ela começa a se apaixonar pelo gerente do hotel, surgem complicações que podem colocar tudo a perder.
Onde assistir: Netflix.
2. Alguém avisa?
Nesta época do ano, as produções, claro, não perdem tempo para falar de amor. A história de "Alguém avisa?" mostra, inclusive, como a diversidade de casais é essencial para contar novas boas histórias.
Nele, as namoradas Harper e Abby, vividas pelas atrizes Kristen Stewart e Mackenzie Davis, visitam a família de Harper para o jantar anual de Natal. No entanto, logo após chegar, Abby percebe que a moça tem mantido o relacionamento em segredo para os pais conservadores. O plano era pedir a namorada em casamento, mas tudo terá que esperar até a resolução deste conflito.
Onde assistir: Prime Video.
3. Pintando Amor no Natal
Já em "Pintando Amor no Natal", o filme tenta embarcar em uma paixão inusitada para contar.
Quando uma pintura romântica de um mercado de Natal captura a imaginação da editora de texto Lea, ela é enviada à França com o repórter pragmático Mark para descobrir o mistério por trás do artista. O longa é dirigido por Jessica Harmon e protagonizado por Brant Daugherty e Jaicy Elliot.
Onde assistir: Prime Video e Globoplay.
4. Quem vai salvar o Natal 2
Esse já virou uma sequência, continuando a história lançada no ano anterior. Assim como os típicos filmes de Natal, ele entra num caminho conhecido: a data está em perigo e alguém precisa salvá-la.
O Papai Noel caiu nas garras de uma terrível fábrica de brinquedos, e o Natal corre perigo. Salva, um ex-ladrão, e seu filho adolescente se juntam a alguns ajudantes para bolar um plano para recuperar a magia natalina. Com o espírito do Natal por um fio, será que eles vão conseguir salvar Papai Noel e garantir a festa este ano?
Onde assistir: Netflix.
5. Feliz Assalto!
Quer mais história romântica? Essa aqui tenta ir por um caminho inusitado e, inclusive, consegue ser bem sucedida nisso.
Sophia (Olivia Holt) trabalha no varejo e Nick (Connor Swindells) é um faz-tudo em uma maré de azar. Ladrões, os dois planejam roubar a loja de departamentos mais famosa de Londres na véspera do Natal, o que os obriga a formar uma aliança para conseguir o objetivo. Os sentimentos entre os dois, no entanto, acabam colocando o roubo em perigo.
Onde assistir: Netflix
6. Esqueceram de mim
Quem não lembra do trabalho de Macaulay Culkin em "Esqueceram de Mim"? Pois bem, uma lista que não tenha esse clássico não deve nem ser levada a sério.
O filme é famoso por contar a história de Kevin McCallister, um menino de oito anos deixado para trás pela família, que o esquece em casa e vai comemorar o Natal em Paris. O problema começa quando ele precisa impedir dois ladrões de invadirem a casa em que ele está.
Onde assistir: Disney+.