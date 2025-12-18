Diário do Nordeste
Seis melhores filmes de Natal disponíveis no streaming

Temática do fim ano preenche produções lançadas em dezembro nos catálogos.

Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Três cenas clássicas de Natal: criança com suéter vermelho, casal em frente a guirlanda iluminada e Papais Noéis em festa com luzes coloridas.
Legenda: Filmes de Natal se dividem entre clássicos e lançamentos, mas possuem públicos muito certeiros no streaming.
Foto: Reprodução.

Temáticas de amor, felicidade, reconstrução familiar e comédia são alguns dos ingredientes quase certos nos filmes lançados a cada fim do ano. A ideia parece ser a de reunião familiar nesta época ou até de descontrair por meio das obras cinematográficas. Dessa forma, a cada novo Natal surgem produções inspiradas nesse universo.

Em 2025, alguns dos títulos que mais repercutiram nas redes sociais estão na Netflix, por exemplo, mas outros streamings, como Globoplay, Disney+ e Prime Video, também não perderam tempo e garantiram uma diversidade de opções. 

Separamos algumas delas por aqui em uma lista que pode ajudar na hora de definir para quais dar uma chance este ano. Confira:

1. O Segredo do Papai Noel

Pessoa vestida de papai noel com xale vermelho quadriculado, boina na cabeça, grande barba branca e sobretudo bege.
Legenda: "O Segredo do Papai Noel" é um dos lançamentos de 2025.
Foto: divulgação/Netflix.

Lançamento, o filme tem um roteiro de um dos mais típicos entre as obras natalinas, trazendo amor, planos inusitados e complicações envolvendo a data.

Precisando de um emprego, uma mãe solo decide se disfarçar de homem para conseguir a vaga de Papai Noel em um luxuoso resort de esqui. Mas, quando ela começa a se apaixonar pelo gerente do hotel, surgem complicações que podem colocar tudo a perder.

Onde assistir: Netflix.

2. Alguém avisa?

Cena noturna com decoração natalina: duas pessoas com roupas de inverno em uma rua iluminada por luzes festivas.
Legenda: Filme traz as atrizes Kristen Stewart e Mackenzie Davis no elenco.
Foto: Divulgação.

Nesta época do ano, as produções, claro, não perdem tempo para falar de amor. A história de "Alguém avisa?" mostra, inclusive, como a diversidade de casais é essencial para contar novas boas histórias.

Nele, as namoradas Harper e Abby, vividas pelas atrizes Kristen Stewart e Mackenzie Davis, visitam a família de Harper para o jantar anual de Natal. No entanto, logo após chegar, Abby percebe que a moça tem mantido o relacionamento em segredo para os pais conservadores. O plano era pedir a namorada em casamento, mas tudo terá que esperar até a resolução deste conflito. 

Onde assistir: Prime Video.

3. Pintando Amor no Natal

Mulher olhando nos olhos de um homem. Ela está com uma boina na cor bordô e ele estava com um casaco preto. Atrás dos dois, há uma parece com luzes de Natal.
Legenda: "Pintando Amor no Natal" conta história inusitada de amor no Natal.
Foto: Reprodução.

Já em "Pintando Amor no Natal", o filme tenta embarcar em uma paixão inusitada para contar.

Quando uma pintura romântica de um mercado de Natal captura a imaginação da editora de texto Lea, ela é enviada à França com o repórter pragmático Mark para descobrir o mistério por trás do artista. O longa é dirigido por Jessica Harmon e protagonizado por Brant Daugherty e Jaicy Elliot. 

Onde assistir: Prime Video e Globoplay.

4. Quem vai salvar o Natal 2

Cinco pessoas andando em chão coberto por neve, vestindo casacos grandes e vermelhos.
Legenda: "Quem Vai Salvar o Natal? 2" já é uma das continuações lançadas pela Netflix.
Foto: Julia Carballada/Netflix.

Esse já virou uma sequência, continuando a história lançada no ano anterior. Assim como os típicos filmes de Natal, ele entra num caminho conhecido: a data está em perigo e alguém precisa salvá-la. 

O Papai Noel caiu nas garras de uma terrível fábrica de brinquedos, e o Natal corre perigo. Salva, um ex-ladrão, e seu filho adolescente se juntam a alguns ajudantes para bolar um plano para recuperar a magia natalina. Com o espírito do Natal por um fio, será que eles vão conseguir salvar Papai Noel e garantir a festa este ano?

Onde assistir: Netflix.

5. Feliz Assalto!

Duas pessoas em roupas parecidas com as do Papai Noel, com gorro vermelho na cabeça.
Legenda: Connor Swindells e Olivia Holt estão em "Feliz Assalto!".
Foto: Rob Baker Ashton/Netflix.

Quer mais história romântica? Essa aqui tenta ir por um caminho inusitado e, inclusive, consegue ser bem sucedida nisso. 

Sophia (Olivia Holt) trabalha no varejo e Nick (Connor Swindells) é um faz-tudo em uma maré de azar. Ladrões, os dois planejam roubar a loja de departamentos mais famosa de Londres na véspera do Natal, o que os obriga a formar uma aliança para conseguir o objetivo. Os sentimentos entre os dois, no entanto, acabam colocando o roubo em perigo. 

Onde assistir: Netflix

6. Esqueceram de mim

Criança loira vestida com suéter vermelho e levantando as mãos ao peito como se estivesse falando algo.
Legenda: "Esqueceram de Mim" virou clássico do cinema mundial.
Foto: Reprodução.

Quem não lembra do trabalho de Macaulay Culkin em "Esqueceram de Mim"? Pois bem, uma lista que não tenha esse clássico não deve nem ser levada a sério.

O filme é famoso por contar a história de Kevin McCallister, um menino de oito anos deixado para trás pela família, que o esquece em casa e vai comemorar o Natal em Paris. O problema começa quando ele precisa impedir dois ladrões de invadirem a casa em que ele está.  

Onde assistir: Disney+.

