A Fazenda 17: veja parcial da enquete sobre quem deve vencer o programa

A grande final do reality acontece na quinta-feira (18).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Finalistas de A Fazenda 17.
Legenda: O finalista mais votado pelo público ganhará o prêmio de R$ 2 milhões.
Foto: Reprodução/Record.

Dudu Camargo deve se consagrar como o grande campeão de "A Fazenda 17" e levar o prêmio de R$ 2 milhões, segundo aponta enquete realizada pelo Diário do Nordeste

Até as 15h desta quarta-feira (17), o jornalista concentrava 73,7% de todas as intenções do voto para ganhar a edição. 

Em segundo lugar aparece Duda Wendling, com 17,9% da preferência dos leitores, seguida por Saory Cardoso (7%), e Fabiano Moraes (1,4%). 

O resultado será divulgado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu nesta quinta-feira (18). É importante frisar que esta enquete não interfere no programa.

Qual finalista você quer que o vença programa? Vote abaixo.

VOTE EM QUEM VOCÊ QUER QUE GANHE

inter@

