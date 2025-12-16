Diário do Nordeste
ONG apoiada por influenciadoras é suspensa em Angola

Instituição Zuzu for Africa informou paralisação dos serviços voluntários.

Redação producaodiario@svm.com.br
foto das influenciadoras Mari Menezes e Nathalia Valente em trabalho voluntário na África.
Legenda: Mari Menezes e Nathalia Valente participaram de ações sociais em Angola.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

A ONG Zuzu for Africa, instituição que as influenciadoras Mari Menezes e Nathalia Valente foram voluntárias recentemente, teve as atividades suspensas por autoridades do Governo Provincial do Bengo, uma das 21 províncias angolanas.

Por meio das redes sociais, a ONG anunciou a paralisação dos serviços voluntários devido a problemas burocráticos. A instituição, que nos últimos dias tem recebido o apoio de famosos, atua para a educação, saúde e apadrinhamento de crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica.

"A Zuzu for Africa, por meio desta nota, informa a todos os nossos colaboradores e ao público que nos acompanha, que infelizmente fomos surpreendidos com a SUSPENSÃO das atividades da Zuzu For Africa. Segundo informações do Governo Provincial do Bengo, a suspensão ocorreu devido à falta de regularização na documentação necessária. Ressaltamos que essa documentação foi solicitada desde 04 de julho de 2025 (conforme o protocolo a seguir) e que o protocolo, ainda está em andamento", disse a ONG.

A organização argumenta que foi apresentada a documentação necessária para a atividade, como comprovantes fiscais e reconhecimento de um representante legal no País.

"É importante lembrar que a Zuzu For Africa está presente na comunidade há 8 anos, sempre buscando promover desenvolvimento e inclusão. Durante esse período, recebemos visitas de autoridades, elogios ao nosso trabalho e até mesmo contribuições pontuais que fortaleceram nossa missão. Estamos esperançosos de que essa situação será resolvida o mais breve possível e continuaremos firmes na luta e na missão que nos foi confiada", conclui a nota.

Polêmica com influenciadores

O ex-BBB João Luiz Pedrosa foi alvo de ataques racistas nas redes sociais após publicar uma reflexão sobre a forma como crianças africanas são expostas em conteúdos produzidos por influenciadores durante missões voluntárias no continente.

Na publicação, João criticou a superexposição de crianças em situação de vulnerabilidade e defendeu abordagens mais responsáveis. Para ele, “existem formas seguras de as crianças participarem dos vídeos e nenhuma delas é provando biscoito recheado e refrigerante pela primeira vez ou mostrando meninas comendo areia com sal”.

As críticas ocorreram após as influenciadoras Mari Menezes e Nathalia Valente compartilharem fotos e vídeos ao lado de crianças na África.

Em resposta, Nathalia Valente rebateu os comentários do ex-BBB, citando as ações de ajuda humanitária.

"Essa 'exposição' que ele tanto está reclamando conseguiu arrecadar dinheiro para a construção de 26 casas! As crianças dormem no chão de barro, quando chove elas ficam em pé esperando a água secar um pouco, não tem cama, e com certeza deve ter visto um dos vídeos que mostramos as condições de moradia deles", afirmou a influencer.

