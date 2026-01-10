Diário do Nordeste
Natural do Centro-Oeste, Ricardo Negro foi bombeiro da Eliana e atuou na Globo

Candidato ao reality soma passagens por programas e séries.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Ricardo tenta entrar no BBB 26, mas já teve contato com a fama ao participar de programas no SBT e na Globo.
Legenda: Ricardo tenta entrar no BBB 26, mas já teve contato com a fama ao participar de programas no SBT e na Globo.
Foto: Divulgação/Globo.

Na disputa por uma vaga no “BBB 26” pela Casa de Vidro Centro-OesteRicardo Negro chama atenção não apenas pela trajetória pessoal, mas também pelo histórico na televisão. Embora concorra a uma estreia no reality da Globo, o participante já teve experiências anteriores em atrações conhecidas do público.

Em 2023, Ricardo Negro integrou o quadro “Rola ou Rola”, exibido no programa de Eliana, no SBT, onde atuou como bombeiro. Na mesma época, dividiu o elenco com Yuri Bonotto, que participou de “A Fazenda”, da Record, em 2024.

Além da passagem pelo SBT, ele também apareceu em produções da Globo. Ricardo fez participações na primeira temporada da série “Rensga Hits!”, interpretando um personagem de perfil sedutor em cenas pontuais da trama.

Ricardo tem dois filhos

Aos 35 anos, Ricardo Negro é natural de Niquelândia, em Goiás, e atualmente mora em Goiânia. Pai de dois filhos, ele se define como alguém muito ligado à família. Antes de investir na carreira de modelo, foi atleta profissional de basquete e defendeu equipes de diferentes estados do Brasil.

Caso consiga entrar oficialmente no “BBB 26”, o candidato afirma que o principal objetivo é conquistar o prêmio do programa para ajudar os pais e realizar sonhos pessoais, como a compra de um apartamento e de um carro.

A revelação dos participantes do grupo Pipoca acontece no domingo (11), após o “Domingão com Huck”, enquanto a estreia do reality está marcada para a segunda-feira (12), sob o comando de Tadeu Schmidt.

