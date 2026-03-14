Ana Paula desabafa após perder show no BBB 26; 'roupa que deixa completamente insegura'
Jornalista recebeu um vestido e se recusou a usar o figurino.
Ana Paula Renault se desentendeu com a produção do BBB 26 devido ao figurino da festa desta sexta-feira (13). A jornalista não gostou da roupa destacada para ela e acabou ficando de fora do início do evento, que contou com show de Ana Castela.
Enquanto os brothers se preparavam, a mineira tentou argumentar o desconforto e as inseguranças que o vestido lhe causariam, mas acabou recebendo uma bronca do Big Boss.
"Senhores, nunca, em tempo algum foi permitido não usar o figurino de festa", disse o recado enviado aos participantes. "A Jordana achou que eu tava de pijama. Eu não vou vestir esse vestido gente, não tem condição. Eu tenho 44 anos, sou flácida, isso aqui fica tudo batendo", rebateu Ana Paula.
A jornalista ainda tentou improvisar uma roupa que atendesse ao tema da festa, mas não foi aceita pelo programa. "Ou uso o figurino ou fico fora do show", disse Ana Paula mencionando o recado recebido pela produção no confessionário.
Desabafo com Milena
Em outro momento, Ana Paula desabafou com Milena sobre o ocorrido e explicou como a roupa imposta a ela afetaria sua autoestima.
“Agora que eu chego nos 40 anos, quando a gente acha que conseguiu se libertar de todas as amarras que a sociedade coloca, tem isso aqui”, desabafa a jornalista. "A gente nunca consegue se libertar", responde Milena.
"Ai vai lá e me coloca uma roupa que me deixa completamente insegura, você viu o vestido. O estresse que a gente já passa aqui dentro, tendo que lutar contra os nossos inimigos que chegam na nossa cara e ainda chamam a gente de feia. Ai eu vou ter que por qualquer roupa que eu me sinto mais vulnerável ainda para ir lá ficar rindo para eles?", indaga a jornalista.
Após o show da cantora Ana Castela, Ana Paula foi liberada pela produção para participar da festa.