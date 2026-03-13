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‘Pedra, Papel e Tesoura’: entenda dinâmica do BBB 26 que empareda três participantes

Os competidores serão divididos em três grupos de quatro participantes.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto do apresentador Tadeu Schmidt.
Legenda: Novidade foi compartilhada pelo apresentador Tadeu Schmidt.
Foto: Globo.

O BBB 26 apresenta uma nova dinâmica neste sábado (14). Inspirada em Pedra, Papel e Tesoura, atividade deve emparedar três participantes durante o programa ao vivo. A novidade foi compartilhada pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite dessa quinta-feira (12). 

"À noite, durante o programa ao vivo, a gente vai fazer uma dinâmica que vai mandar três pessoas para o paredão. No domingo (15), no programa do início da tarde, a gente vai formar o paredão", disse o jornalista.

Os competidores serão divididos em três grupos de quatro participantes. Um representante de cada time irá sortear numa urna o elemento que vai nortear a ação de seu grupo: Pedra, Papel ou Tesoura. 

Decidido o elemento de cada grupo, as equipes deverão escolher um participante de outro grupo para ir ao paredão, utilizando a regra base da brincadeira: 

  • Grupo Pedra empareda um jogador do grupo Tesoura; 
  • Grupo Papel empareda um jogador do grupo Pedra;
  • Grupo Tesoura empareda um jogador do grupo Papel.

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Cronograma da semana no BBB 26

cronograma da semana conta com paredão triplo e "Máquina do Poder".

  • Sábado (14): Prova do Anjo e dinâmica ao vivo que manda 3 pessoas ao paredão;
  • Domingo (15): Formação de paredão triplo; "Máquina do Poder" e Bate e Volta;
  • Terça (17): Eliminação de um participante.

Que horas começa o BBB 26 neste domingo (15/03)?

Às 13h50 de domingo, haverá a formação oficial do paredão.

Como vai ficar a formação do paredão no BBB?

Antes, o vencedor da Prova do Anjo vai imunizar um brother ou sister. Caso escolha não ver o vídeo da família, poderá imunizar outro participante.

Vão ao paredão: 

  • 3 emparedados pela Dinâmica do Sábado;
  • 1 emparedado pelo Líder;
  • 1 mais votado pela Casa.

Pela noite, às 19h20, quem ganhar o recurso escolhe quem vai salvar. Só depois haverá a prova Bate-Volta, com três participantes jogando e um se salvando.

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