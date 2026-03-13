Marciele sobra em divisão de trios para Prova do Líder e desabafa com adversários

Durante a formação dos trios para a Prova do Líder do BBB26, Marciele sobrou na divisão e acabou ficando de fora da disputa. Em conversa com Milena no quarto Sonho de Voar, a sister confessou incômodo com a atitude dos aliados Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana, que formaram um grupo.

"Agora, que amigas são essas, hein?", questionada a recreadora infantil sobre a formação na prova do líder. "Eu também quero saber", devolve Marciele.

"Jordana deveria ir com você e outra pessoa, e deixar Jonas de fora porque ele já tem quatro líderes", pondera Milena, que ainda diz que Jonas e Cowboy eliminariam a brasiliense sem pestanejar, numa possível final do trio.

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"Aí você acha que, os dois indo pra final [da prova], vão eliminar quem? Vão eliminar ela!", diz. "Eu pensei a mesma coisa. Era só pensar um pouquinho", concorda Marciele. Samira também opina e diz ter se sentido mal com a situação, e Milena comenta que o óbvio era que o gaúcho ficasse de fora da dinâmica.

"Eu gosto assim, quando parte dos outros, que eu não tenho de desfazer alguma coisa", afirma a paraense. "O que ela sempre fala? Vocês duas são fechamento e eles dois são fechamento. Por que ela te deixou e foi pro time deles?", questiona Milena. "Pra mim tá ótimo, me fizeram um favor", finaliza Marciele.