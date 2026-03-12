Quem Cowboy deve indicar ao Paredão no BBB 26? Vote na enquete

Líder da semana no BBB 26, Cowboy vai indicar um brother ou uma sister direto ao Paredão neste domingo (15). Alberto venceu a Prova do Líder nesta quinta-feira (12) e garantiu também imunidade e as regalias do quarto da liderança.

A indicação só acontece no programa ao vivo do próximo domingo, mas o Diário do Nordeste quer saber quem você que o líder vai emparedar.

Veja também Zoeira BBB 26: Chaiany revela estar apaixonada por brothers Zoeira Babu Santana, do 'BBB 26', é casado ou solteiro? Entenda estado civil do ator Zoeira Com Rodada Dupla no domingo, veja cronograma do BBB 26 desta semana

Quem você acha que Cowboy vai indicar ao Paredão?