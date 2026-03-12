Diário do Nordeste
Quem Cowboy deve indicar ao Paredão no BBB 26? Vote na enquete

Indicação será feita no domingo (15).

Líder da semana no BBB 26, Cowboy vai indicar um brother ou uma sister direto ao Paredão neste domingo (15). Alberto venceu a Prova do Líder nesta quinta-feira (12) e garantiu também imunidade e as regalias do quarto da liderança. 

A indicação só acontece no programa ao vivo do próximo domingo, mas o Diário do Nordeste quer saber quem você que o líder vai emparedar.

Quem você acha que Cowboy vai indicar ao Paredão?

