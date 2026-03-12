Segurança do Oscar 2026 será reforçada após alerta do FBI sobre possível retaliação do Irã

A segurança do Oscar 2026 será reforçada, neste domingo (15), após alerta do FBI sobre a possibilidade de um ataque com drones do Irã.

Segundo a emissora ABC News, que publicou a informação, o FBI teria alertado autoridades policiais da Califórnia sobre a possibilidade de um cenário de retaliação contra ações militares norte-americanas no Oriente Médio. A preocupação maior é com o envio de drones em direção à costa oeste, onde fica Los Angeles — palco da premiação.

Durante uma coletiva de imprensa nessa quarta-feira (11), o produtor-executivo da cerimônia, Raj Kapoor, disse estar ciente do que "está acontecendo no mundo".

"Temos uma das melhores equipes do setor em todos os aspectos, e isso inclui nossa equipe de segurança. Todos os anos monitoramos o que está acontecendo no mundo. Contamos com o apoio do FBI e do Departamento de Polícia de Los Angeles, em uma colaboração muito próxima", afirmou o produtor.

Fontes da Variery também confirmaram que a segurança do evento foi reforçada, mas de maneira discreta.

Que horas será o Oscar 2026?

O Oscar 2026 será neste domingo (15), no Dolby Theatre. O tapete vermelho será aberto às 18h30. A cerimônia deve começar às 20h.