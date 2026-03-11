Bares de Fortaleza transmitem cerimônia do Oscar 2026; veja onde assistir

A 98ª edição do Oscar acontece no próximo domingo (15), em Los Angeles. O Brasil aparece novamente entre os indicados com "O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, e "Sonhos de Trem", que teve a fotografia feita por Adolpho Veloso.

Na expectativa para uma possível segunda vitória de um filme brasileiro, após a conquista de Melhor Filme Internacional com "Ainda Estou Aqui" no ano passado, muitas pessoas se preparam para prestigiar a premiação da melhor maneira.

Em Fortaleza, alguns estabelecimentos anunciaram que irão transmitir a cerimônia ao vivo, com direito a muita música, comida e a famosa "fézinha" para que o Brasil possa fazer história no Oscar mais uma vez.

Locais para assistir o Oscar em Fortaleza

Bulls Beer House

Legenda: Bulls Beer House irá transmitir o Oscar de 2026 tanto na unidade da Parquelândia (foto) quanto na da Aldeota Foto: Divulgação.

O pub Bulls Beer House garante a transmissão do Oscar em áudio e telão tanto na unidade da Parquelândia quanto na da Aldeota.

Nas duas casas do Bulls Beer House, a programação inicia a partir de 19h30, com um “esquenta” especial com um quiz referente à história do Oscar. A participação na atividade é gratuita, com direito ainda a um prêmio especial para o primeiro colocado.

Quando : domingo (15), a partir das 19h30

: domingo (15), a partir das 19h30 Onde: Bulls Beer House da Parquelândia (rua Gustavo Sampaio, 800) e da Aldeota (rua Coronel Jucá, 700)

Bulls Beer House da Parquelândia (rua Gustavo Sampaio, 800) e da Aldeota (rua Coronel Jucá, 700) Entrada livre; nas duas unidades do Bulls





The Ribs Steak House

Do mesmo grupo do Bulls Beer House, o The Ribs Smoke House também irá exibir o Oscar deste ano. Lá, a programação se concentra na transmissão da cerimônia de premiação.

Quando: domingo (15) a partir de 20 horas

domingo (15) a partir de 20 horas Onde: The Ribs Smoke House (Av. Barão de Studart, 2023 A - Dionísio Torres)

The Ribs Smoke House (Av. Barão de Studart, 2023 A - Dionísio Torres)



Brisa Bar

Outro local que também vai transmitir a participação do Brasil no Oscar 2026 é o Brisa Bar. A cerimônia poderá ser vista em grande estilo, com telão, áudio e até tapete vermelho.

Além disso, os clientes poderão participar da festa “Brasilidades Dancantes” das 17h à 22h. Quem comandará a pista será a DJ Olharys. O pagamento de couvert não é obrigatório, mas quem optar por fazê-lo terá direito a um drink de brinde.

Quando: domingo (15) a partir de 17 horas

domingo (15) a partir de 17 horas Onde: Brisa Bar (Rua Idelfonso Albano, 1614 - Meireles)

Brisa Bar (Rua Idelfonso Albano, 1614 - Meireles) Entrada gratuita; sujeita a lotação





Tropicanos

Outra opção para acompanhar a transmissão do Oscar em Fortaleza é o bar Tropicanos, na Aldeota, que promete brindes e premiações especiais. Todo "Wagner" que escolher ver o prêmio lá ganhará um drinque da casa. A exibição do prêmio começa às 20h30.