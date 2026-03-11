Bares de Fortaleza transmitem cerimônia do Oscar 2026; veja onde assistir
Cerimônia está marcado para iniciar às 20h deste domingo (15).
A 98ª edição do Oscar acontece no próximo domingo (15), em Los Angeles. O Brasil aparece novamente entre os indicados com "O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, e "Sonhos de Trem", que teve a fotografia feita por Adolpho Veloso.
Na expectativa para uma possível segunda vitória de um filme brasileiro, após a conquista de Melhor Filme Internacional com "Ainda Estou Aqui" no ano passado, muitas pessoas se preparam para prestigiar a premiação da melhor maneira.
Em Fortaleza, alguns estabelecimentos anunciaram que irão transmitir a cerimônia ao vivo, com direito a muita música, comida e a famosa "fézinha" para que o Brasil possa fazer história no Oscar mais uma vez.
Locais para assistir o Oscar em Fortaleza
Bulls Beer House
O pub Bulls Beer House garante a transmissão do Oscar em áudio e telão tanto na unidade da Parquelândia quanto na da Aldeota.
Nas duas casas do Bulls Beer House, a programação inicia a partir de 19h30, com um “esquenta” especial com um quiz referente à história do Oscar. A participação na atividade é gratuita, com direito ainda a um prêmio especial para o primeiro colocado.
- Quando: domingo (15), a partir das 19h30
- Onde: Bulls Beer House da Parquelândia (rua Gustavo Sampaio, 800) e da Aldeota (rua Coronel Jucá, 700)
- Entrada livre; nas duas unidades do Bulls
The Ribs Steak House
Do mesmo grupo do Bulls Beer House, o The Ribs Smoke House também irá exibir o Oscar deste ano. Lá, a programação se concentra na transmissão da cerimônia de premiação.
- Quando: domingo (15) a partir de 20 horas
- Onde: The Ribs Smoke House (Av. Barão de Studart, 2023 A - Dionísio Torres)
Brisa Bar
Outro local que também vai transmitir a participação do Brasil no Oscar 2026 é o Brisa Bar. A cerimônia poderá ser vista em grande estilo, com telão, áudio e até tapete vermelho.
Além disso, os clientes poderão participar da festa “Brasilidades Dancantes” das 17h à 22h. Quem comandará a pista será a DJ Olharys. O pagamento de couvert não é obrigatório, mas quem optar por fazê-lo terá direito a um drink de brinde.
- Quando: domingo (15) a partir de 17 horas
- Onde: Brisa Bar (Rua Idelfonso Albano, 1614 - Meireles)
- Entrada gratuita; sujeita a lotação
Tropicanos
Outra opção para acompanhar a transmissão do Oscar em Fortaleza é o bar Tropicanos, na Aldeota, que promete brindes e premiações especiais. Todo "Wagner" que escolher ver o prêmio lá ganhará um drinque da casa. A exibição do prêmio começa às 20h30.
- Quando: domingo (15) a partir de 17 horas
- Onde: Tropicanos (rua João Carvalho, 785 - Aldeota)
- Entrada livre