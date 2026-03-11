Veja o impacto do Oscar na bilheteria de indicados a Melhor Filme

Ser indicado ao Oscar é uma dos grandes desejos para quem trabalha com o cinema. Na corrida pela estatueta dourada, os estúdios por trás dos grandes filmes do ano contam com uma indicação para impulsionar a bilheteria e o debate popular.

Em 2026, os longa-metragens indicados a Melhor Filme renderam, juntos, mais de US$ 1,4 bilhão pelo mundo. Só nos Estados Unidos e Canadá, foram mais de US$ 662 milhões.

Já os filmes mais rentáveis do ano foram "Uma Batalha Após A Outra", de Paul Thomas Anderson, e "Pecadores", de Ryan Coogler, com este se tornando o filme com mais indicações na história do Oscar.

Para entender o impacto da premiação na bilheteria dos indicados, o Diário do Nordeste fez um levantamento de três concorrentes a Melhor Filme com base nas informações de sites especializados no assunto, levando também em consideração a data de divulgação dos indicados.

'O Agente Secreto'

Representante brasileiro na edição deste ano, "O Agente Secreto" se tornou um dos grandes sucessos do cinema nacional. Em suas 12 semanas em cartaz, o filme nunca deixou o top 10 de mais vistos no País.

Recentemente, o longa-metragem teve o segundo melhor final de semana em público desde o lançamento dele, no início de novembro do ano passado. A conquista pode ser vista como resultado direto das quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme.

Dados do site Filme B apontam uma crescente busca de interesse pelo filme logo após as vitórias dele no Globo de Ouro e do anúncio dos indicados. Confira:

35 mil (após indicações ao Globo de Ouro) 25,6 mil 25,8 mil 26,5 mil 46,5 mil (após vitória no Critics Choice) 164,2 mil (após vitórias no Globo de Ouro) 198 mil (após indicações ao Oscar)

Quando o assunto é bilheteria, o filme também não decepciona. Ele já ganhou mais de R$ 91 milhões no mundo todo, com quase 2,2 milhões de ingressos vendidos apenas no Brasil, segundo o Sistema de Controle de Bilheteria da Ancine.

'Marty Supreme'

O drama esportivo protagonizado por Timothée Chalamet é um dos grandes favoritos à arrematar os principais prêmios do Oscar 2026. Dentre esses, Melhor Direção, Melhor Montagem e Melhor Filme.

Nas bilheterias, o longa-metragem viu um frescor nos dias após a indicação ao evento. Segundo dados do site Box Office Mojo, até o dia 22 de janeiro - dia em que o mundo conheceu os indicados dessa edição - "Marty Supreme" conseguia, em média, US$ 500 mil por dia nos cinemas dos Estados Unidos.

Logo após a data, esse número saltou para mais de US$ 1,7 milhão diários, e continuou em bom curso até o meio de fevereiro, com rendimentos entre US$ 200 mil a US$ 943 mil após 11 semanas em cartaz.

Até esta quarta-feira (11), o filme faturou cerca de US$ 274 milhões pelo mundo contra um orçamento de US$ 70 milhões, o que fez ele ser considerado um sucesso para o estúdio.

'Valor Sentimental'

As nove indicações ao Oscar de "Valor Sentimental", drama norueguês estrelado por Stellan Skarsgård e Renate Reinsve, fizeram muito bem para a bilheteria internacional do filme.

Após o anúncio de indicados, ele apresentou um salto de 155% nas arrecadações dos Estados Unidos, conforme observado pelo portal Deadline, e pôs o filme no caminho para se tornar o maior campeão de bilheteria da Noruega.