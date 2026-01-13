Diário do Nordeste
Globo de Ouro celebra Wagner Moura e destaca feito histórico do ator brasileiro

Premiação compartilha vídeo do baiano com a estatueta.

Colagem com frames do ator com a estatueta.
Legenda: A postagem recebeu comentários de nomes como Patrícia Pillar, Virgínia Cavendish e Maria Padilha.
Foto: Reprodução / Golden Globes.

A vitória de Wagner Moura no Globo de Ouro 2026 segue repercutindo internacionalmente. Após o ator baiano levar o prêmio de Melhor Ator de Drama por sua atuação em "O Agente Secreto”, a própria organização da premiação publicou um vídeo celebrando o feito e afirmou que ele “fez história” ao se tornar o primeiro brasileiro a vencer a categoria.

O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho também saiu consagrado como Melhor Filme de Língua Estrangeira, ampliando o destaque da produção brasileira na cerimônia realizada no último domingo (11). 

teaser image
Verso

Livro de 'O Agente Secreto', vencedor do Globo de Ouro, mostra bastidores do filme

Na publicação feita nesta terça-feira (13), o perfil oficial do Globo de Ouro exaltou a trajetória de Wagner, lembrando trabalhos marcantes como "Narcos", "Tropa de Elite" e novelas da TV brasileira.

“Wagner Moura fez história no Globo de Ouro ao se tornar o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio de Melhor Ator em Filme Dramático”, diz o texto que acompanha o vídeo do ator com a estatueta em mãos. A postagem recebeu comentários de nomes como Patrícia Pillar, Virgínia Cavendish e Maria Padilha.

A conquista reforça o momento vivido pelo Brasil na premiação, que ainda guarda na memória recente a vitória de Fernanda Torres, no ano anterior, como Melhor Atriz de Drama por "Ainda Estou Aqui". No discurso, Wagner emocionou ao falar sobre memória, trauma e valores, encerrando em português com um recado direto: “Para todo mundo no Brasil: viva o Brasil e a cultura brasileira!”.

