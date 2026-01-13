Globo de Ouro celebra Wagner Moura e destaca feito histórico do ator brasileiro
Premiação compartilha vídeo do baiano com a estatueta.
A vitória de Wagner Moura no Globo de Ouro 2026 segue repercutindo internacionalmente. Após o ator baiano levar o prêmio de Melhor Ator de Drama por sua atuação em "O Agente Secreto”, a própria organização da premiação publicou um vídeo celebrando o feito e afirmou que ele “fez história” ao se tornar o primeiro brasileiro a vencer a categoria.
O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho também saiu consagrado como Melhor Filme de Língua Estrangeira, ampliando o destaque da produção brasileira na cerimônia realizada no último domingo (11).
Na publicação feita nesta terça-feira (13), o perfil oficial do Globo de Ouro exaltou a trajetória de Wagner, lembrando trabalhos marcantes como "Narcos", "Tropa de Elite" e novelas da TV brasileira.
“Wagner Moura fez história no Globo de Ouro ao se tornar o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio de Melhor Ator em Filme Dramático”, diz o texto que acompanha o vídeo do ator com a estatueta em mãos. A postagem recebeu comentários de nomes como Patrícia Pillar, Virgínia Cavendish e Maria Padilha.
A conquista reforça o momento vivido pelo Brasil na premiação, que ainda guarda na memória recente a vitória de Fernanda Torres, no ano anterior, como Melhor Atriz de Drama por "Ainda Estou Aqui". No discurso, Wagner emocionou ao falar sobre memória, trauma e valores, encerrando em português com um recado direto: “Para todo mundo no Brasil: viva o Brasil e a cultura brasileira!”.