Livro de 'O Agente Secreto', vencedor do Globo de Ouro, mostra bastidores do filme

Obra também traz posfácio de Wagner Moura e comentários de Kleber Mendonça Filho.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Verso
Imagem do Wagner Moura que ganhou o Globo de Ouro e da capa do livro de O Agente Secreto.
Legenda: Livro mostra detalhes como imagens do storyboard e rubricas do diretor.
Foto: Divulgação/Amarcord e Amy Sussman/Getty Images North America/Getty Images via AFP.

Quem vibrou com a vitória de "O Agente Secreto" na cerimônia do 83º Globo de Ouro, exibida no último domingo (11), pode gostar de saber que o roteiro do filme ganhou uma versão em livro. Publicado pela Amarcord, selo da Record, a obra possui diversos comentários do diretor Kleber Mendonça Filho, assim como um posfácio de Wagner Moura. 

O livro conta com fotos dos bastidores, assim como desenhos das gravações, que ajudaram a conduzir a direção de "O Agente Secreto". Kleber Mendonça Filho revelou ainda que manteve o texto da pré-filmagem, de junho de 2024. 

Imagem do filme O Agente Secreto e de trechos do roteiro.
Legenda: Kleber Mendonça Filho compartilhou o roteiro do filme "O Agente Secreto".
Foto: Divulgação/Amarcord.

Assim, o roteiro é um mergulho impressionante no filme que tem conquistado Hollywood. Há detalhes sobre o processo criativo, imagens do storyboard e até mesmo as rubricas do diretor. O projeto gráfico do livro foi realizado pelo designer Gustavo Piqueira, da Casa Rex.

Qual a história de 'O Agente Secreto'?

O filme "O Agente Secreto" é ambientado em Recife, no ano de 1977. Tendo a Ditadura Militar como pano de fundo, a produção acompanha o personagem Armando, interpretado por Wagner Moura. Para sua segurança, ele passa a adotar o nome Marcelo, enquanto espera ajuda para sair do Brasil. 

Armando era um professor universitário que passou a ser perseguido após diversos boicotes às pesquisas realizadas na Universidade Federal de Pernambuco. Depois de um tempo em outros estados, ele retorna à cidade pernambucana na esperança de reencontrar o filho. 

A narrativa aborda a falta de memória atual sobre a ditadura, assim como a resistência de pessoas comuns em tempos repressão. 

Conquista no Globo de Ouro

A produção de Kleber Mendonça representava o Brasil em três categorias no Globo de Ouro: Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, Melhor Ator de Drama e Melhor Filme de Drama. No último domingo (11), o baiano Wagner Moura venceu o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, sendo o primeiro brasileiro a vencer nesta categoria. 

No evento, o longa brasileiro também venceu a categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. No entanto, o filme não conquistou a outra categoria em que concorria, de Melhor Filme de Drama, que ficou com "Hamnet".

Serviço

Livro “O Agente Secreto”
Quanto: R$ 69,90
Onde comprar: Editora Amarcord

