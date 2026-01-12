Fernanda Torres se emociona com 'santinho' dado a Wagner Moura no Globo de Ouro

Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro no ano passado, publicou um vídeo nas redes sociais, nesta segunda-feira (12), para comemorar a vitória de Wagner Moura e do filme "O Agente Secreto" um ano depois, na mesma premiação. "Estou do outro lado do mundo, mas acordei com essa notícia maravilhosa", começou a atriz.

Fernanda também comentou o "santinho" que fizeram com sua imagem para distribuir entre o elenco do longa e "dar sorte" no prêmio. "Queria agradecer ao santinho que fizeram de mim. Cara, fiquei emocionadíssima com essa homenagem, a mais linda que eu podia ganhar. Vocês merecem tudo", disse ela.

A brasileira conquistou, em 2025, o prêmio de "Melhor Atriz em Filme de Drama". Wagner conseguiu o mesmo feito, mas na categoria de seu gênero, enquanto que a produção dirigida pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho garantiu a estatueta de "Melhor Filme em Língua Não-Inglesa".

"Dois anos seguidos arrasando em Lalaland. [...] O Nordeste brasileiro no mundo. É para isso que serve a cultura", concluiu a artista, que está em viagem com a família.

Globo de Ouro

O 83º Globo de Ouro ocorreu na noite desse domingo (11), nos Estados Unidos. O Brasil venceu em duas das três categorias em que concorria: "Melhor Ator em Filme de Drama" e "Melhor Filme em Língua Não-Inglesa". Perdeu somente na categoria de "Melhor Filme Dramático" para "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet" (2025).