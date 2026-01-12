Brasileiros exaltam atriz após anúncio em português no Globo de Ouro

A atriz britânica Minnie Driver conquistou o carinho do público brasileiro após o Globo de Ouro 2026. Ela foi a responsável, ao lado de Orlando Bloom, por anunciar a categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, que teve como vencedor o longa nacional "O Agente Secreto".

No momento da revelação, Minnie surpreendeu ao incluir um “parabéns”, em português, durante a leitura do resultado.

A atitude rapidamente repercutiu nas redes sociais e gerou uma onda de comentários de brasileiros. Na publicação mais recente da atriz, fãs do Brasil passaram a exaltá-la, chamando-a de diva e até brincando ao pedir que ela “tire um CPF”.

A repercussão também se espalhou pelo X, antigo Twitter, onde o nome de Minnie Driver entrou nos assuntos mais comentados do momento.

“Eu amei quando você anunciou a vitória de 'O Agente Secreto' em português”, escreveu uma pessoa. “Diva! Nós, brasileiros, amamos você”, comentou outra.

Veja também Verso 'A ditadura ainda é uma ferida aberta', diz Wagner Moura no Globo de Ouro Verso Globo de Ouro 2026: Wagner Moura vence prêmio de Melhor Ator de Drama Verso Lula liga para Wagner Moura após Globo de Ouro: 'Orgulho para o País'

A comoção rendeu comparações bem-humoradas entre os internautas: “Minnie Driver sendo adotada pelos brasileiros tal qual Tilda Swinton ano passado”, publicou uma usuária. Já outra brincou: "A Minnie Driver não é nada boba e ja meteu um parabéns em português sabendo que vamos adotar ela”.