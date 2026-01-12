Lula liga para Wagner Moura após Globo de Ouro: 'Orgulho para o País'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou para Wagner Moura após o ator conquistar o prêmio de "Melhor Ator em Filme de Drama" no Globo de Ouro, pela atuação em "O Agente Secreto". A cerimônia ocorreu no domingo (11), em Beverly Hills, nos Estados Unidos.

Durante a ligação, o presidente afirmou que o ator é “motivo de orgulho para o País”, gesto que emocionou Moura. Na conversa, Lula destacou a importância da Cultura para o desenvolvimento nacional e elogiou a trajetória do artista.

O ator baiano exaltou o trabalho do presidente quanto ao olhar pelo cinema: "Desde o seu primeiro governo, sempre, né? O cinema teve um espaço. Eu me lembro que você fazia um umas sessões de cinema. Governo que gosta de Cultura, presidente. E isso é uma diferença muito grande para qualquer país que se quer desenvolver."

O presidente defendeu ainda o fortalecimento de políticas culturais em todo o território nacional. "A gente tem que criar núcleos de cultura em cada município, para todo tomar uma coisa muito forte, sabe? E a gente passar a criar instrumento da sociedade fiscalizar as coisas, a execução dos recursos. Sabe? Porque assim a gente vai conseguir colocar a Cultura como uma coisa perene neste País. Ela ensina as pessoas, ela torna pessoas mais culta, torna pessoas mais politizadas, ela gera milhões de empregos".

Em resposta, Moura agradeceu a ligação e ressaltou a emoção ao ouvir o presidente falar sobre Cultura.

Eu acredito mesmo que o Brasil é um país que tem vocação para isso, sabe, presidente? Vocação para a cultura. Mas você não sabe a alegria que dá Lula tá falando com você e ouvi-lo falar assim de Cultura. É lindo, emociona e faz a gente ter certeza de que a gente tá indo para o lugar certo, para o caminho certo. Muito obrigado por essa ligação. Presidente que liga para seus artistas, conversa com eles... Isso aí é grande Wagner Moura Em telefonema com Lula

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, havia se manifestado minutos antes da premiação, reiterando o papel histórico da Cultura: "O cinema torna o estudo popular, é uma forma de comunicação direta com o povo. Relembrar o passado é preservar o futuro. E a arte realmente comunica".