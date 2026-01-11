Globo de Ouro 2026: veja lista completa com vencedores em todas as categorias
Premiação ocorre na noite deste domingo (11) e tem presença do Brasil entre os indicados.
A 83ª edição do Globo de Ouro está ocorrendo na noite deste domingo (11) para premiar os melhores filmes e séries, com presença do Brasil entre os indicados. Esta matéria será atualizada conforme o anúncio dos vencedores.
"O Agente Secreto", do pernambucano Kleber Mendonça Filho, concorre a três categorias do prêmio: Melhor Ator em Filme de Drama, para Wagner Moura; Melhor Filme de Drama; e Melhor Filme em Língua Não Inglesa.
O Verso irá acompanhar e destacar os resultados da cerimônia, que acontece em Los Angeles.
Veja também
No ano passado, a atriz Fernanda Torres ganhou um prêmio inédito para o País no evento, sendo a primeira brasileira a vencer uma categoria de atuação no Globo de Ouro.
A premiação impulsionou a chegada da brasileira no Oscar e, ainda, a visibilidade do filme "Ainda Estou Aqui", também indicado à principal premiação do cinema. A expectativa em 2026 é que o evento dê força ao filme de Kleber.
Relembre os indicados ao Globo de Ouro 2026
Melhor Filme - Drama
- “Frankenstein”
- “Hamnet”
- "O agente secreto"
- “Valor sentimental”
- "Foi apenas um acidente"
- “Pecadores”
Melhor Ator - Drama
- Wagner Moura, "O agente secreto"
- Joel Edgerton, "Sonhos de trem"
- Michael B. Jordan, "Pecadores"
- Oscar Isaac, “Frankenstein”
- Dwayne Johnson, “Coração de lutador: The Smashing Machine”
- Jeremy Allen White, "Springsteen: Salve-me do desconhecido"
Melhor Atriz - Drama
- Jessie Buckley, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
- Renate Reinsve, "Valor sentimental"
- Jennifer Lawrence, "Morra, amor"
- Julia Roberts, “Depois da caçada”
- Tessa Thompson, “Hedda”
- Eva Victor, "Sorry, baby"
Melhor Filme - Comédia ou Musical
- “Bugonia”
- “Nouvelle Vague”
- "Blue Moon"
- “Marty Supreme”
- “Uma batalha após a outra”
- "No other choice"
Melhor Ator - Comédia ou Musical
- Timothee Chalamet, "Marty Supreme"
- Leonardo DiCaprio, “Uma batalha após a outra”
- Ethan Hawke, "Blue moon"
- George Clooney, “Jay Kelly”
- Jesse Plemons, "Bugonia"
- Lee Byung Hun, “No Other Choice”
Melhor Atriz - Comédia ou Musical
- Chase Infiniti, “Uma batalha após a outra”
- Rose Byrne, "Se eu tivesse pernas, eu te chutaria"
- Amanda Seyfried, "The testament of Ann Lee"
- Emma Stone, "Bugonia"
- Cynthia Erivo, “Wicked: Parte 2”
- Kate Hudson, “Song Sung Blue: Um sonho a dois”
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio Del Toro, “Uma batalha após a outra”
- Jacob Elordi, "Frankenstein"
- Paul Mescal, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
- Sean Penn, “Uma batalha após a outra”
- Adam Sandler, "Jay Kelly"
- VENCEDOR: Stellan Skarsgard, "Valor sentimental"
Melhor Atriz Coadjuvante
- Elle Fanning, "Valor sentimental"
- Emily Blunt, “Coração de lutador: The Smashing Machine”
- Ariana Grande, "Wicked: Parte 2"
- Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor sentimental"
- Amy Madigan, "A hora do mal"
- VENCEDORA: Teyana Taylor, “Uma batalha após a outra”
Melhor Direção
- Paul Thomas Anderson, “Uma batalha após a outra”
- Ryan Coogler, "Pecadores"
- Guillermo Del Toro, "Frankenstein"
- Jafar Panahi, “Foi apenas um acidente”
- Joachim Trier, "Valor sentimental"
- Chloe Zhao, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
Melhor Roteiro
- Paul Thomas Anderson, “Uma batalha após a outra”
- Ronald Bronstein, Josh Safdie, "Marty Supreme"
- Ryan Coogler, "Pecadores"
- Jafar Panahi, “Foi apenas um acidente”
- Chloé Zhao, Maggie O’Farrell, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
- Eskil Vogt, Joachim Trier, "Valor sentimental"
Melhor Filme em Língua Não-Inglesa
- "Foi apenas um acidente"
- "No other choice"
- "O agente secreto"
- "Valor sentimental"
- "A voz de Hind Rajab"
- "Sirāt"
Melhor Animação
- “Arco”
- “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito”
- “Elio”
- “Guerreiras do K-Pop”
- “Little Amélie or the Character of Rain”
- “Zootopia 2”
Melhor Trilha Sonora Original
- Hans Zimmer, "F1"
- Alexandre Desplat, "Frankenstein"
- Max Richter, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
- Jonny Greenwood, “Uma batalha após a outra”
- Ludwig Göransson, "Pecadores"
- Kangding Ray, "Sirāt"
Melhor Canção Original
- "Dream as One" – Miley Cyrus, Simon Franglen, Mark Ronson e Andrew Wyatt, "Avatar: Fogo & cinzas"
- VENCEDOR: “Golden” – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy, "Guerreiras do K-Pop"
- “I Lied to You” – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson, "Pecadores"
- “No place like home” – Stephen Schwartz, "Wicked: Parte 2"
- “Train Dreams” – Nick Cave, Bryce Dessner, "Sonhos de trem"
- “The Girl in the Bubble” – Stephen Schwartz, "Wicked: Parte 2"
Conquista Cinematográfica e de Bilheteria
- “Avatar: Fogo & cinzas”
- “F1”
- “Guerreiras do K-Pop”
- "Missão: Impossível 8"
- “Pecadores”
- “Superman”
- “A hora do mal”
- “Wicked: Parte 2”
- "Zootopia 2"
Melhor Série - Drama
- “The Diplomat”
- “The Pitt”
- “Pluribus”
- “Ruptura”
- “Slow horses”
- "The White Lotus"
Melhor Ator - Série de Drama
- Sterling K. Brown, "Paradise"
- Diego Luna, "Andor"
- Gary Oldman, "Slow horses"
- Mark Ruffalo, "Task"
- Adam Scott, "Ruptura"
- VENCEDOR: Noah Wyle, "The Pitt"
Melhor Atriz - Série de Drama
- Kathy Bates, "Matlock"
- Helen Mirren, "Mobland"
- Britt Lower, "Ruptura"
- Bella Ramsey, "The Last of Us"
- Keri Russell, "A diplomata"
- Rhea Seehorn, "Pluribus"
Melhor Série - Comédia ou Musical
- "Abbott elementary"
- "O urso"
- "Hacks"
- "Ninguém quer"
- "Only murders in the building"
- "O estúdio"
Melhor Ator - Série de Comédia ou Musical
- Adam Brody, "Ninguém quer"
- Steve Martin, "Only Murders in the Building"
- Martin Short, "Only Murders in the Building"
- VENCEDOR: Seth Rogen, "O estúdio"
- Jeremy Allen White, "O urso"
- Glen Powell, "Chad Powers"
Melhor Atriz - Série de Comédia ou Musical
- Kristen Bell, "Ninguém quer"
- Ayo Edebiri, "O urso"
- Selena Gomez, "Only Murders in the Building"
- Natasha Lyonne, "Poker face"
- Jenna Ortega, "Wandinha"
- VENCEDORA: Jean Smart, "Hacks"
Melhor Minissérie, Antologia ou Telefilme
- "Adolescência"
- "All Her Fault"
- "O Monstro em Mim"
- "Black Mirror"
- "Morrendo por Sexo"
- "A Namorada Ideal"
Melhor Ator em Minissérie, Antologia ou Telefilme
- Jacob Elordi, "O Caminho Estreito para os Confins do Norte"
- Paul Giamatti, "Black Mirror"
- Stephen Graham, "Adolescência"
- Charlie Hunnam, "Monstro: A História de Ed Gein"
- Jude Law, "Black Rabbit"
- Matthew Rhys, "O Monstro em Mim"
Melhor Atriz em Minissérie, Antologia ou Telefilme
- Claire Danes, "O monstro em mim"
- Rashida Jones, "Black Mirror"
- Amanda Seyfried, "Long bright river"
- Sarah Snook, "All her fault"
- Michelle Williams, "Dying for sex"
- Robin Wright, "The girlfriends"
Melhor Ator Coadjuvante - Série
- VENCEDOR: Owen Cooper, "Adolescência"
- Billy Crudup, "The morning show"
- Walton Goggins, "The White Lotus"
- Jason Isaacs, "The White Lotus"
- Tramell Tillman, "Ruptura"
- Ashley Walters, "Adolescência"
Melhor Atriz Coadjuvante - Série
- Carrie Coon, "The White Lotus"
- Erin Doherty, "Adolescência"
- Hannah Einbinder, "Hacks"
- Catherine O'Hara, "O estúdio"
- Parker Posey, "The White Lotus"
- Aimee Lou Wood, "The White Lotus"
Melhor Stand-Up
- Bill Maher
- Brett Goldstein
- Kevin Hart
- Kumail Nanjiani
- Ricky Gervais
- Sarah Silverman
Melhor Podcast
- “Call Her Daddy“
- “Armchair Expert with Dax Shepard”
- VENCEDOR: “Good Hang with Amy Poehler”
- “SmartLess”
- “The Mel Robbins Podcast“
- "Up First from NPR"