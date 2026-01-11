Diário do Nordeste
Globo de Ouro 2026: veja lista completa com vencedores em todas as categorias

Premiação ocorre na noite deste domingo (11) e tem presença do Brasil entre os indicados.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
(Atualizado às 23:13)
Verso
O troféu dourado do Golden Globes aparece em destaque, exibindo o globo terrestre envolto por uma fita de película cinematográfica sobre uma base metálica. O fundo é composto por uma parede preta com os logotipos da premiação e da Dick Clark Productions aplicados em cor dourada.
Legenda: Criado em 1944, Globo de Ouro é palco de visibilidade para produções no caminho até o Oscar.
Foto: Patrick T. Fallon / AFP

A 83ª edição do Globo de Ouro está ocorrendo na noite deste domingo (11) para premiar os melhores filmes e séries, com presença do Brasil entre os indicados. Esta matéria será atualizada conforme o anúncio dos vencedores. 

"O Agente Secreto", do pernambucano Kleber Mendonça Filho, concorre a três categorias do prêmio: Melhor Ator em Filme de Drama, para Wagner Moura; Melhor Filme de Drama; e Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

O Verso irá acompanhar e destacar os resultados da cerimônia, que acontece em Los Angeles. 

No ano passado, a atriz Fernanda Torres ganhou um prêmio inédito para o País no evento, sendo a primeira brasileira a vencer uma categoria de atuação no Globo de Ouro.

A premiação impulsionou a chegada da brasileira no Oscar e, ainda, a visibilidade do filme "Ainda Estou Aqui", também indicado à principal premiação do cinema. A expectativa em 2026 é que o evento dê força ao filme de Kleber.

Relembre os indicados ao Globo de Ouro 2026

Melhor Filme - Drama

  • “Frankenstein”
  • “Hamnet”
  • "O agente secreto"
  • “Valor sentimental”
  • "Foi apenas um acidente"
  • “Pecadores”

Melhor Ator - Drama

  • Wagner Moura, "O agente secreto"
  • Joel Edgerton, "Sonhos de trem"
  • Michael B. Jordan, "Pecadores"
  • Oscar Isaac, “Frankenstein”
  • Dwayne Johnson, “Coração de lutador: The Smashing Machine”
  • Jeremy Allen White, "Springsteen: Salve-me do desconhecido"

Melhor Atriz - Drama

  • Jessie Buckley, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
  • Renate Reinsve, "Valor sentimental"
  • Jennifer Lawrence, "Morra, amor"
  • Julia Roberts, “Depois da caçada”
  • Tessa Thompson, “Hedda”
  • Eva Victor, "Sorry, baby"

Melhor Filme - Comédia ou Musical

  • “Bugonia”
  • “Nouvelle Vague”
  • "Blue Moon"
  • “Marty Supreme”
  • “Uma batalha após a outra”
  • "No other choice"

Melhor Ator - Comédia ou Musical

  • Timothee Chalamet, "Marty Supreme"
  • Leonardo DiCaprio, “Uma batalha após a outra”
  • Ethan Hawke, "Blue moon"
  • George Clooney, “Jay Kelly”
  • Jesse Plemons, "Bugonia"
  • Lee Byung Hun, “No Other Choice”

Melhor Atriz - Comédia ou Musical

  • Chase Infiniti, “Uma batalha após a outra”
  • Rose Byrne, "Se eu tivesse pernas, eu te chutaria"
  • Amanda Seyfried, "The testament of Ann Lee"
  • Emma Stone, "Bugonia"
  • Cynthia Erivo, “Wicked: Parte 2”
  • Kate Hudson, “Song Sung Blue: Um sonho a dois”

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio Del Toro, “Uma batalha após a outra”
  • Jacob Elordi, "Frankenstein"
  • Paul Mescal, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
  • Sean Penn, “Uma batalha após a outra”
  • Adam Sandler, "Jay Kelly"
  • VENCEDOR: Stellan Skarsgard, "Valor sentimental"

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Elle Fanning, "Valor sentimental"
  • Emily Blunt, “Coração de lutador: The Smashing Machine”
  • Ariana Grande, "Wicked: Parte 2"
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor sentimental"
  • Amy Madigan, "A hora do mal"
  • VENCEDORA: Teyana Taylor, “Uma batalha após a outra”

Melhor Direção

  • Paul Thomas Anderson, “Uma batalha após a outra”
  • Ryan Coogler, "Pecadores"
  • Guillermo Del Toro, "Frankenstein"
  • Jafar Panahi, “Foi apenas um acidente”
  • Joachim Trier, "Valor sentimental"
  • Chloe Zhao, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"

Melhor Roteiro

  • Paul Thomas Anderson, “Uma batalha após a outra”
  • Ronald Bronstein, Josh Safdie, "Marty Supreme"
  • Ryan Coogler, "Pecadores"
  • Jafar Panahi, “Foi apenas um acidente”
  • Chloé Zhao, Maggie O’Farrell, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
  • Eskil Vogt, Joachim Trier, "Valor sentimental"

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

  • "Foi apenas um acidente"
  • "No other choice"
  • "O agente secreto"
  • "Valor sentimental"
  • "A voz de Hind Rajab"
  • "Sirāt"

Melhor Animação

  • “Arco”
  • “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito”
  • “Elio”
  • “Guerreiras do K-Pop”
  • “Little Amélie or the Character of Rain”
  • “Zootopia 2”

Melhor Trilha Sonora Original

  • Hans Zimmer, "F1"
  • Alexandre Desplat, "Frankenstein"
  • Max Richter, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
  • Jonny Greenwood, “Uma batalha após a outra”
  • Ludwig Göransson, "Pecadores"
  • Kangding Ray, "Sirāt"

Melhor Canção Original

  • "Dream as One" – Miley Cyrus, Simon Franglen, Mark Ronson e Andrew Wyatt, "Avatar: Fogo & cinzas"
  • VENCEDOR: “Golden” – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy, "Guerreiras do K-Pop"
  • “I Lied to You” – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson, "Pecadores"
  • “No place like home” – Stephen Schwartz, "Wicked: Parte 2"
  • “Train Dreams” – Nick Cave, Bryce Dessner, "Sonhos de trem"
  • “The Girl in the Bubble” – Stephen Schwartz, "Wicked: Parte 2"

Conquista Cinematográfica e de Bilheteria

  • “Avatar: Fogo & cinzas”
  • “F1”
  • “Guerreiras do K-Pop”
  • "Missão: Impossível 8"
  • “Pecadores”
  • “Superman”
  • “A hora do mal”
  • “Wicked: Parte 2”
  • "Zootopia 2"

Melhor Série - Drama

  • “The Diplomat”
  • “The Pitt”
  • “Pluribus”
  • “Ruptura”
  • “Slow horses”
  • "The White Lotus"

Melhor Ator - Série de Drama

  • Sterling K. Brown, "Paradise"
  • Diego Luna, "Andor"
  • Gary Oldman, "Slow horses"
  • Mark Ruffalo, "Task"
  • Adam Scott, "Ruptura"
  • VENCEDOR: Noah Wyle, "The Pitt"

Melhor Atriz - Série de Drama

  • Kathy Bates, "Matlock"
  • Helen Mirren, "Mobland"
  • Britt Lower, "Ruptura"
  • Bella Ramsey, "The Last of Us"
  • Keri Russell, "A diplomata"
  • Rhea Seehorn, "Pluribus"

Melhor Série - Comédia ou Musical

  • "Abbott elementary"
  • "O urso"
  • "Hacks"
  • "Ninguém quer"
  • "Only murders in the building"
  • "O estúdio"

Melhor Ator - Série de Comédia ou Musical

  • Adam Brody, "Ninguém quer"
  • Steve Martin, "Only Murders in the Building"
  • Martin Short, "Only Murders in the Building"
  • VENCEDOR: Seth Rogen, "O estúdio"
  • Jeremy Allen White, "O urso"
  • Glen Powell, "Chad Powers"

Melhor Atriz - Série de Comédia ou Musical

  • Kristen Bell, "Ninguém quer"
  • Ayo Edebiri, "O urso"
  • Selena Gomez, "Only Murders in the Building"
  • Natasha Lyonne, "Poker face"
  • Jenna Ortega, "Wandinha"
  • VENCEDORA: Jean Smart, "Hacks"

Melhor Minissérie, Antologia ou Telefilme

  • "Adolescência"
  • "All Her Fault"
  • "O Monstro em Mim"
  • "Black Mirror"
  • "Morrendo por Sexo"
  • "A Namorada Ideal"

Melhor Ator em Minissérie, Antologia ou Telefilme

  • Jacob Elordi, "O Caminho Estreito para os Confins do Norte"
  • Paul Giamatti, "Black Mirror"
  • Stephen Graham, "Adolescência"
  • Charlie Hunnam, "Monstro: A História de Ed Gein"
  • Jude Law, "Black Rabbit"
  • Matthew Rhys, "O Monstro em Mim"

Melhor Atriz em Minissérie, Antologia ou Telefilme

  • Claire Danes, "O monstro em mim"
  • Rashida Jones, "Black Mirror"
  • Amanda Seyfried, "Long bright river"
  • Sarah Snook, "All her fault"
  • Michelle Williams, "Dying for sex"
  • Robin Wright, "The girlfriends"

Melhor Ator Coadjuvante - Série

  • VENCEDOR: Owen Cooper, "Adolescência"
  • Billy Crudup, "The morning show"
  • Walton Goggins, "The White Lotus"
  • Jason Isaacs, "The White Lotus"
  • Tramell Tillman, "Ruptura"
  • Ashley Walters, "Adolescência"

Melhor Atriz Coadjuvante - Série

  • Carrie Coon, "The White Lotus"
  • Erin Doherty, "Adolescência"
  • Hannah Einbinder, "Hacks"
  • Catherine O'Hara, "O estúdio"
  • Parker Posey, "The White Lotus"
  • Aimee Lou Wood, "The White Lotus"

Melhor Stand-Up

  • Bill Maher
  • Brett Goldstein
  • Kevin Hart
  • Kumail Nanjiani
  • Ricky Gervais
  • Sarah Silverman

Melhor Podcast

  • “Call Her Daddy“
  • “Armchair Expert with Dax Shepard”
  • VENCEDOR: “Good Hang with Amy Poehler”
  • “SmartLess”
  • “The Mel Robbins Podcast“
  • "Up First from NPR"
