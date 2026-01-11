Globo de Ouro 2026: onde assistir aos filmes indicados
Premiação ocorre neste domingo (11), nos Estados Unidos.
O Globo de Ouro é uma das principais premiações do cinema mundial. A 83ª edição ocorre na noite deste domingo (11), com dezenas de produções e artistas na disputa pelas estatuetas - entre eles, o filme brasileiro "O Agente Secreto" e seu protagonista, o ator Wagner Moura.
Iniciando pelo tradicional tapete vermelho, o Globo de Ouro 2026 acontece a partir das 21h, pelo horário de Brasília.
Na TV aberta, a premiação será transmitida pela TV Globo, logo após o Fantástico. Na TV a cabo, haverá transmissão pelo canal TNT. A HBO Max também fará a exibição no streaming.
Abaixo, o Diário do Nordeste mostra onde assistir aos principais filmes indicados à premiação, que vão desde grandes produções a longas autorais:
Melhor Filme - Drama
- Frankenstein - Netflix
- Hamnet - estreia em 15/01 nos cinemas
- Foi apenas um acidente - em cartaz nos cinemas
- Valor Sentimental - em cartaz nos cinemas
- Pecadores - HBO Max
- O Agente Secreto - em cartaz nos cinemas
Melhor Filme - Comédia ou Musical
- Blue Moon: Música e Solidão - disponível para aluguel no Amazon Prime Video
- Bugonia - disponível para aluguel no Amazon Prime Video
- Marty Supreme - estreia em 22/01 nos cinemas
- A Única Saída - estreia em 22/01 nos cinemas
- Nouvelle Vague - em cartaz nos cinemas (circuito restrito)
- Uma batalha após a outra - HBO Max
Melhor Filme em Língua Não-Inglesa
- Foi apenas um acidente (França) - em cartaz nos cinemas
- A Única Saída - estreia em 22/01 nos cinemas
- Valor Sentimental (Noruega) - em cartaz nos cinemas
- O Agente Secreto (Brasil) - em cartaz nos cinemas
- Sirât (Espanha) - estreia em 26/02 nos cinemas
- A Voz de Hind Rajab (Tunísia) - estreia em 29/01 nos cinemas
Melhor Animação
- Arco - sem previsão de estreia no Brasil
- Demon Slayer - Castelo Infinito - lançado nos cinemas em setembro de 2025, ainda não tem data fechada para chegar ao streaming Crunchyroll
- Elio - Disney+
- Guerreiras do K-Pop - Netflix
- Zootopia 2 - em cartaz nos cinemas
- A Pequena Amélie - estreia em 29/01 nos cinemas
Disputando outras categorias técnicas e de atuação, estão filmes como:
- Sonhos de Trem - Netflix
- Coração de Lutador - disponível para aluguel no Amazon Prime Video, YouTube e Apple TV
- A hora do mal - HBO Max
- Wicked Parte 2 - disponível para aluguel no Amazon Prime Video e Apple TV
- Se eu tivesse pernas, eu te chutaria - em cartaz nos cinemas (circuito restrito)
- Jay Kelly - Netflix
- Avatar 3: Fogo e Cinzas - em cartaz nos cinemas
- F1: O Filme - Apple TV e disponível para aluguel no Amazon Prime Video e YouTube
Lembrando que o filme brasileiro "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre em três categorias: melhor filme de drama, melhor filme em língua não-inglesa e melhor ator de drama.