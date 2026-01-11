Globo de Ouro 2026: onde assistir aos filmes indicados

O Globo de Ouro é uma das principais premiações do cinema mundial. A 83ª edição ocorre na noite deste domingo (11), com dezenas de produções e artistas na disputa pelas estatuetas - entre eles, o filme brasileiro "O Agente Secreto" e seu protagonista, o ator Wagner Moura.

Iniciando pelo tradicional tapete vermelho, o Globo de Ouro 2026 acontece a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

Na TV aberta, a premiação será transmitida pela TV Globo, logo após o Fantástico. Na TV a cabo, haverá transmissão pelo canal TNT. A HBO Max também fará a exibição no streaming.

Abaixo, o Diário do Nordeste mostra onde assistir aos principais filmes indicados à premiação, que vão desde grandes produções a longas autorais:

Melhor Filme - Drama

Frankenstein - Netflix

Hamnet - estreia em 15/01 nos cinemas

Foi apenas um acidente - em cartaz nos cinemas

Valor Sentimental - em cartaz nos cinemas

Pecadores - HBO Max

O Agente Secreto - em cartaz nos cinemas

Melhor Filme - Comédia ou Musical

Blue Moon: Música e Solidão - disponível para aluguel no Amazon Prime Video

Bugonia - disponível para aluguel no Amazon Prime Video

Marty Supreme - estreia em 22/01 nos cinemas

A Única Saída - estreia em 22/01 nos cinemas

Nouvelle Vague - em cartaz nos cinemas (circuito restrito)

Uma batalha após a outra - HBO Max

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

Foi apenas um acidente (França) - em cartaz nos cinemas

A Única Saída - estreia em 22/01 nos cinemas

Valor Sentimental (Noruega) - em cartaz nos cinemas

O Agente Secreto (Brasil) - em cartaz nos cinemas

Sirât (Espanha) - estreia em 26/02 nos cinemas

A Voz de Hind Rajab (Tunísia) - estreia em 29/01 nos cinemas

Melhor Animação

Arco - sem previsão de estreia no Brasil

Demon Slayer - Castelo Infinito - lançado nos cinemas em setembro de 2025, ainda não tem data fechada para chegar ao streaming Crunchyroll

Elio - Disney+

Guerreiras do K-Pop - Netflix

Zootopia 2 - em cartaz nos cinemas

A Pequena Amélie - estreia em 29/01 nos cinemas

Disputando outras categorias técnicas e de atuação, estão filmes como:

Sonhos de Trem - Netflix

Coração de Lutador - disponível para aluguel no Amazon Prime Video, YouTube e Apple TV

A hora do mal - HBO Max

Wicked Parte 2 - disponível para aluguel no Amazon Prime Video e Apple TV

Se eu tivesse pernas, eu te chutaria - em cartaz nos cinemas (circuito restrito)

Jay Kelly - Netflix

Avatar 3: Fogo e Cinzas - em cartaz nos cinemas

F1: O Filme - Apple TV e disponível para aluguel no Amazon Prime Video e YouTube

Lembrando que o filme brasileiro "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre em três categorias: melhor filme de drama, melhor filme em língua não-inglesa e melhor ator de drama.