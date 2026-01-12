Diário do Nordeste
Onde assistir 'O Agente Secreto' em Fortaleza? Confira cinemas e horários

O filme é vencedor do Globo de Ouro na categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa.

Redação
(Atualizado às 11:46)
Homem branco de cabelo, bigode e barba pretos, com uma blusa de botão azul semi abotoada. Ao fundo, parte de carro amarelo e paisagem abandonada de estrada.
Legenda: De Kleber Mendonça Filho, o longa-metragem está na corrida pela indicação ao Oscar.
Foto: Reprodução.

"O Agente Secreto", produção brasileira dirigida por Kleber Mendonça Filho, continua em cartaz em cinemas de Fortaleza. O Diário do Nordeste elaborou uma lista com os dias, horários e locais disponíveis entre esta segunda (12) e quarta-feira (14) para assistir ao filme nacional que está ganhando o coração da crítica estrangeira.

Nesse domingo (11), o longa-metragem levou a estatueta de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa no Globo de Ouro. A obra está na corrida pela indicação ao Oscar, maior prêmio do cinema internacional.

O filme já acumula uma bilheteria de R$ 25 milhões, duas vitórias no Globo de Ouro, uma no Critics Choice Awards 2026 e mais de 20 nominações e prêmios em festivais de cinema globais, como o Festival de Cannes, na França, e o Festival Internacional de Cinema de Estocolmo, na Suécia.

O filme narra a história de Marcelo (Wagner Moura), um professor de passado misterioso que retorna a Recife, em Pernambuco, durante o período da ditadura militar. O personagem busca uma vida tranquila, longe da violência que assola o País em 1977, mas logo fica claro que a cidade não escapa das brutalidades e espionagens impostas pelas autoridades.

Onde 'O Agente Secreto' está em cartaz em Fortaleza?

Cinema Dragão do Mar

  • 13/1 - Terça-feira: 15h10
  • 14/1 - Quarta-feira: 15h10

Cinema Iguatemi Bosque

  • 12/1 - Segunda-feira: 20h35
  • 13/1 - Terça-feira: 20h35
  • 14/1 - Quarta-feira: 20h35

Cinema Benfica

  • 12/1 - Segunda-feira: 18h40
  • 13/1 - Terça-feira: 18h40
  • 14/1 - Quarta-feira: 18h40

Confira o trailer de 'O Agente Secreto'

