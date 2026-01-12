Fernanda Torres parabeniza Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho por Globo de Ouro

A atriz Fernanda Torres parabenizou, em mensagem no Instagram, na manhã desta segunda-feira (12), o ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho pelos prêmios conquistados no Globo de Ouro.

O baiano Wagner venceu o prêmio de "Melhor Ator em Filme de Drama" na cerimônia do 83º Globo de Ouro pelo trabalho no longa pernambucano “O Agente Secreto”. A produção, dirigida por Kleber Mendonça Filho, venceu ainda na categoria "Melhor Filme em Língua Não-Inglesa".

Com emojis de corações e flores, Fernanda Torres escreveu em post: "Só deu Nordeste em Lalaland! Parabéns, Santos guerreiros, Waguinho e Kleber!".

O texto foi acompanhando de fotos do elenco do filme no palco do evento e de uma outra imagem com Wagner e Alice Carvalho segurando "santinhos" com a foto de Fernanda Torres de posse do prêmio que ganhou no Globo de Ouro.

Em pouco mais de 10 minutos, a postagem da atriz ganhou mais de 50 mil curtidas.

As conquistas do filme "O Agente Secreto" acontecem um ano depois da vitória de Fernanda Torres no evento como "Melhor Atriz em Filme de Drama", por “Ainda Estou Aqui”.

Veja postagem: