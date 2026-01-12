Bastidores do Globo de Ouro têm princípio de incêndio

A sala de imprensa do Globo de Ouro 2026, no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, teve um princípio de incêndio durante a premiação, nesse domingo (11). Apesar do susto, as chamas foram rapidamente controladas e ninguém ficou ferido.

O incidente foi registrado pelo jornalista Chris Gardner em suas redes sociais. Através de uma publicação no X, antigo Twitter, ele relatou que o episódio aconteceu após um membro do catering (serviço de fornecimento de refeições coletivas) derrubar um porta-café.

Com isso, o isqueiro a álcool que estava embaixo do objeto pegou fogo no carpete.

Na postagem, o jornalista explicou que "uma crise foi evitada nos bastidores da sala de imprensa do Globo de Ouro, quando o serviço de catering derrubou um porta-café e o isqueiro a álcool embaixo pegou fogo. Por um breve momento, o carpete esteve em chamas e a fumaça subiu pelas cortinas. Felizmente, eles apagaram o fogo rapidamente. Caramba!"

A premiação do último domingo (11) contou com a vitória brasileira em duas categorias: Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, com "O Agente Secreto"; e Melhor Ator de Drama, com Wagner Moura.