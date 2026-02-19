Quanto custou a produção de 'O Agente Secreto', filme indicado ao Oscar 2026

Indicado ao Oscar 2026, o filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, teve um orçamento de R$ 28 milhões para ser produzido.

Conforme a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o montante foi dividido entre Brasil, França, Alemanha e Holanda.

A parte brasileira foi de R$ 13,5 milhões, dos quais R$ 7,5 milhões saíram do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), ligado à Ancine, via edital aprovado em 2023.

O resto do orçamento veio de aportes privados, como a Condecine, uma taxa paga por empresas do setor audiovisual, como emissoras de TV e exibidores.

Também integraram essa parcela valores provenientes do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel), e receitas associadas a concessões, segundo informações do g1.

A comercialização do filme custou cerca de R$ 4 milhões. Desses, o FSA contribuiu com R$ 750 mil. Já os outros R$ 3 milhões foram provenientes da Lei do Audiovisual.

Essa legislação permite que pessoas físicas e jurídicas destinem parte do Imposto de Renda a obras audiovisuais selecionadas pela Ancine. Em troca, essas pessoas e empresas recebem até 6% de isenção.

Veja também Zoeira Relembre a lista de quem ganhou o prêmio Bafta 2025 Zoeira Rapper Lil Poppa, voz de 'Love & War', morre aos 25 anos

Filme não foi financiado pela 'Lei Rouanet'

Ao contrário do que alguns posts pela Internet afirmam, "O Agente Secreto" não recebeu qualquer valor da Lei Federal de Incentivo à Cultura, também conhecida como "Lei Rouanet".

Isso porque essa lei não abrange projetos de longa-metragens. No campo do audiovisual, só há aporta para festivais de cinema, documentários e curta/média metragem.

O papel da Lei Rouanet é voltado à promoção da cultura no Brasil. Para isso, o governo renuncia uma parte da arrecadação de impostos para fomentar atividades culturais.

Também é importante salientar que a lei não prevê o repasse direto de valores do governo a um artista, mas, sim, a autorização para captação de recursos no mercado, dividida entre municípios e estados.

Conforme as regras, podem captar recursos via Lei Rouanet projetos de: