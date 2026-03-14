Que horas vai ser a prova do anjo do BBB 26 neste sábado (14)?

A nona Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 será neste sábado (14), à tarde, conforme programação da TV Globo. O horário exato da disputa, no entanto, ainda não foi divulgado pela emissora.

Também no sábado, uma dinâmica inédita vai colocar três pessoas no Paredão. A informação foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt, ao anunciar o cronograma da semana.

"No sábado, tem a Prova do Anjo. À noite, durante o nosso programa ao vivo, a gente vai fazer uma dinâmica que vai mandar três pessoas para o Paredão", explicou o apresentador.

Máquina do Poder

Mesmo com a formação surpresa, ainda haverá uma chance para os menos afortunados. No domingo, os brothers poderão novamente comprar caixas na "Máquina do Poder". Em uma delas, estará o benefício de salvar um dos três emparedados.

Caso a pessoa que conseguiu tirar a caixa sorteada esteja no Paredão, ela poderá salvar a si mesma.

Veja o cronograma da semana no BBB 25 (14/03 a 17/03)

O cronograma da semana conta com paredão triplo e "Máquina do Poder".