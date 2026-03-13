BBB 26: Dinâmica de sábado manda três pessoas ao paredão; entenda a formação
Um dos participantes poderá se salvar pela 'Máquina do Poder'.
O fim de semana será bastante movimentado na casa do BBB 26. Neste sábado (14), além da tradicional Prova do Anjo, o programa contará com uma dinâmica inédita que irá enviar três participantes direto para o Paredão.
A novidade foi compartilhada pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite dessa quinta-feira (12). "À noite, durante o programa ao vivo, a gente vai fazer uma dinâmica que vai mandar três pessoas para o paredão. No domingo (15), no programa do início da tarde, a gente vai formar o paredão", disse.
Mesmo com a formação surpresa, ainda haverá uma chance para os menos afortunados. No domingo, os brothers poderão novamente comprar caixas na "Máquia do Poder". Em uma delas, estará o benefício de salvar um dos três emparedados.
Caso a pessoa que conseguiu tirar a caixa sorteada esteja no Paredão, ela poderá salvar a si mesma.
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Veja o cronograma da semana no BBB 25 (14/03 a 17/03)
O cronograma da semana conta com paredão triplo e "Máquina do Poder".
- Sábado (14): Prova do Anjo e dinâmica ao vivo que manda 3 pessoas ao paredão;
- Domingo (15): Formação de paredão triplo; "Máquina do Poder" e Bate e Volta;
- Terça (17): Eliminação de um participante.
Que horas começa o BBB 26 neste domingo (15/03)?
Às 13h50 de domingo, haverá a formação oficial do paredão.
Como vai ficar a formação do paredão no BBB?
Antes, o vencedor da Prova do Anjo vai imunizar um brother ou sister. Caso escolha não ver o vídeo da família, poderá imunizar outro participante.
Vão ao paredão:
- 3 emparedados pela Dinâmica do Sábado;
- 1 emparedado pelo Líder;
- 1 mais votado pela Casa.
Pela noite, às 19h20, quem ganhar o recurso escolhe quem vai salvar. Só depois haverá a prova Bate-Volta, com três participantes jogando e um se salvando.