Will aguarda o resultado da eliminação.

Zoeira

Quem saiu em 'A Fazenda'? Will Guimarães é sexto eliminado

O peão deixou o reality show nesta quinta-feira (30).

Redação Há 1 hora
Imagem oficial de Fabiano Moraes.

Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira.

Redação 30 de Outubro de 2025
Imagem mostra Toninho Tornando sorrindo enquanto participa da Prova do Fazendeiro no reality show A Fazenda, na qual venceu a disputa pelo chapéu.

Zoeira

A Fazenda 17: Toninho vence a Prova do Fazendeiro e se livra da roça

O humorista disputou o chapéu com Créo Kellab e Fabiano Moraes.

Redação 30 de Outubro de 2025
Os participantes da prova, Créo, Toninho e Fabiano, no estábulo de A Fazenda.

Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que merece ser o próximo Fazendeiro

Fabiano Moraes é a favorito entre os leitores do Diário do Nordeste para escapar da eliminação.

Redação 29 de Outubro de 2025
Fabiano Moraes é o favorito na parcial da enquete da prova do fazendeiro.

Zoeira

A Fazenda 17: Fabiano Moraes lidera parcial da enquete da Prova do Fazendeiro

Peão é o favorito entre os leitores do Diário do Nordeste para escapar da eliminação.

Redação 29 de Outubro de 2025
Nizam recebendo a informação de que foi eliminado de A Fazenda.

Zoeira

Quem saiu em 'A Fazenda'? Nizam Hayek é quinto eliminado

O peão deixou o reality show nesta quinta-feira (23).

Redação 24 de Outubro de 2025
Colagem com as fotos oficiais de Nizam, Saory e Tàmires.

Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira.

Redação 23 de Outubro de 2025
Foto com Saory, Nizam, Michelle e Tamires sentados no banco da Roça em A Fazenda.

Zoeira

Parcial da enquete de 'A Fazenda' mostra quem sai na Roça

Nizam, Saory e Tàmires disputam a permanência no reality rural.

Redação 23 de Outubro de 2025
Foto de Marina Queiroz, participante do Master Chef Confeitaria. Ela usa camisa azul e óculos de grau.

Zoeira

Le Cordon Bleu nega ligação com polêmica do MasterChef

Após críticas de favorecimento a Marina Queiroz, escola francesa esclarece que não tem vínculo com o reality da Band

Redação 22 de Outubro de 2025
Gaby Spanic foi expulsa do reality show A Fazenda após episódio de agressão.

Zoeira

Empresário de Gaby Spanic declara surpresa pela expulsão da atriz de 'A Fazenda'

Gaby deixou o programa após desferir um tapa no rosto de Tamiris Assis no domingo (19a)

Redação 20 de Outubro de 2025
