Tadeu Schmidt revela capital no Nordeste que vai receber Casa de Vidro do BBB 26

A nova edição do BBB terá início no dia 12 de janeiro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Montagem com duas fotos verticais, uma ao lado da outra, em que o apresentador Tadeu Schmidt anuncia a nova cidade que vai receber uma casa de vidro no BBB 26.
Legenda: O público vai escolher 10 participantes anônimos para o grupo Pipoca a partir da dinâmica das Casas de Vidro do BBB 26.
Foto: Reprodução/Instagram.

A terceira das cinco cidades que vão receber as Casas de Vidro do BBB 26 foi revelada neste sábado (13). Salvador, capital da Bahia, foi a escolhida para representar o Nordeste nesta etapa do reality show, e a estrutura estará localizada no Shopping Bela Vista, no bairro Horto Bela Vista.

“Onde a música encontra o mar e a alegria nunca tem fim. Pontos turísticos maravilhosos como o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo. Salvador, chegou sua vez de entrar no ritmo do BBB. No Nordeste, a Casa de Vidro é sua. É a Bahia”, disse o apresentador Tadeu Schmidt, em vídeo publicado nas redes sociais.

Cada uma das cinco estruturas, espalhadas por todas as regiões do País, vai abrigar quatro candidatos que vão concorrer a duas vagas para entrar no reality por escolha do público.

A primeira região com anúncio foi o Sudeste, onde a cidade escolhida foi São Caetano do Sul, no ABC Paulista, no estado de São Paulo. No Centro-Oeste, a selecionada foi a capital federal, Brasília.

Público vai escolher o grupo pipoca

O grupo de participantes anônimos do BBB 26, chamado de Pipoca, será escolhido a partir da dinâmica das Casas de Vidro. Em cada unidade, o homem mais votado e a mulher mais votada serão selecionados para o programa.

Ao todo, serão 10 participantes anônimos, enquanto o restante do elenco do BBB 26 será formado por famosos, no grupo Camarote, e por ex-BBBs.

