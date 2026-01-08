Cantor sósia de Harry Potter muda nome após notificação da Warner

O músico e artista de rua que ficou conhecido como Harry, O Bruxo anunciou que deixará de usar o nome inspirado no personagem da famosa franquia de livros e filmes. A partir de agora, ele passa a se identificar apenas como O Bruxo nas redes sociais e em materiais de divulgação.

Segundo o cantor baiano, a mudança ocorreu após um contato do setor responsável por patentes e marcas da Warner, que detém os direitos sobre o universo de Harry Potter. O artista, que vive em Salvador, afirmou que a decisão foi tomada de forma pacífica e respeitosa.

“A Warner Bros, que é uma empresa que eu respeito muito, entrou em contato com nossa assessoria e explicou que a gente não poderia estar fazendo uso desse nome. Por respeito à Warner e ao Harry Potter eu estou removendo esse nome das redes sociais, espero que vocês entendam”, avisou Bruxo aos fãs.

Quem é 'O Bruxo'?

O Bruxo ganhou projeção nacional ao aparecer em vídeos ao lado de outros sósias baianos, como Will Baiano, Jack Baiano (inspirado em Jackie Chan) e Eddie Murphy Baiano. O grupo viralizou nas redes em outubro do ano passado com o vídeo “Hollywood do Samba”, que mostra os artistas dançando pagode em um bar.

Com cerca de 980 mil seguidores, o cantor de arrocha segue se apresentando em shows e eventos. Alguns integrantes do grupo de sósias já admitiram utilizar filtros e recursos de inteligência artificial para reforçar a semelhança com as celebridades que representam.