Diário do Nordeste

Pré-Carnaval começa a animar Fortaleza neste fim de semana; veja roteiro de festas

Atrações gratuitas e pagas celebram a chegada da folia com animação e foco em diversos ritmos, do samba ao funk.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:32)
Verso
Folia carnavalesca começa neste fim de semana.
Legenda: Folia carnavalesca começa neste fim de semana.
Foto: Fabiane de Paula.

Com a chegada do segundo fim de semana de janeiro, diversos espaços públicos e privados da Capital se despedem do clima de festas de fim de ano e começam a se dedicar a programação carnavalesca, com prévias de blocos, shows e outras atrações musicais. 

Para te ajudar a montar o roteiro desta semana, o Verso elencou algumas das principais opções da Capital nos próximos dias. Confira:

Baile da Bateu

Foto da edição mais recente do Baile da Bateu, em novembro.
Legenda: Foto da edição mais recente do Baile da Bateu, em novembro.
Foto: Divulgação/Bateu Pode Comemorar.

A primeira edição da festa Baile da Bateu de 2026 celebra o início do pré-Carnaval e será dedicada ao funk, com seis horas de duração e quatro atrações. O line-up conta com os DJs Dedão, Carina, Lolost e Lucas Bmr.

Serviço
Quando: Sábado, 10 de janeiro
Horário: 16h
Onde: Arena de Iracema (Av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)
Ingressos: A partir de R$ 40 | Vendas no Shotgun
Mais informações: @arenairacema

Bloco Lança Perfume

Banda estreia novo projeto no Pré-Carnaval de Fortaleza.
Legenda: Banda estreia novo projeto no Pré-Carnaval de Fortaleza.
Foto: Camila Catucha/Divulgação.

Comandado pela banda Jardim Suspenso, o bloco "Lança Perfume - Carnavalizando Rita Lee" estreia na Capital com um repertório animado, com sucessos de Rita Lee em versões repaginadas.

Serviço
Quando: Sábado, 10 de janeiro
Horário: 17h30
Onde: Bar do Mincharia (Rua dos Pacajus, 5 - Praia de Iracema)
Couvert: R$ 13 
Mais informações: @bandajardimsuspenso

Bloco Purpurina

Banda Pira é uma das atrações do bloco.
Legenda: Banda Pira é uma das atrações do bloco.
Foto: Jamille Queiroz/Divulgação.

Durante o mês de janeiro, os sábados serão cheios de folia na Budega do Raul, com as apresentações dos artistas que compõem o Bloco Purpurina. Animam a festa Ale Eloi & As Alencarinas, Banda Pira, Naiara Ferrer e DJ Luiz Neto.

Serviço
Quando: Sábado, 10 de janeiro
Horário: 19h
Onde: Budega do Raul (Rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
Ingressos: R$ 15 | Vendas no Outgo
Mais informações: @budegadoraul

Bloquinho de Verão

Nattan e Pedro Sampaio são destaques do primeiro Bloquinho de Verão.
Legenda: Nattan e Pedro Sampaio são destaques do primeiro Bloquinho de Verão.
Foto: Divulgação.

A primeira edição do Bloquinho de Verão chega ao Colosso neste sábado (10), com shows de Pedro Sampaio, Nattan, Léo Foguete e Timbalada. Além das apresentações, quem quiser chegar cedo ainda pode aproveitar duas horas de open bar de cerveja e caipirinha, das 15h às 17h.

Serviço
Quando: Sábado, 10 de janeiro
Horário: 15h
Onde: Colosso Lake Lounge (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)
Ingressos: R$ 500 (inteira) e R$ 250 (meia) | Vendas no Efolia
Mais informações: @bloquinhodeveraoce

Bloquinho Goxtoso

A edição deste domingo do Bloquinho Goxtoso terá apresentações de Jessika, Bendor e DJ Silas. O bloco segue com eventos de pré-Carnaval em todos os domingos de janeiro.

Serviço
Quando: Domingo, 11 de janeiro
Horário: 16h
Onde: Estoril (Rua dos Tabajaras, 397 - Praia de Iracema)
Entrada gratuita
Mais informações: @bloquinhogoxtoso

Calor da Rua - O Pré do Pré do Baqueta

Evento abre agenda do Bloco Baqueta no Pré-Carnaval de Fortaleza.
Legenda: Evento abre agenda do Bloco Baqueta no Pré-Carnaval de Fortaleza.
Foto: Ismael Soares.

Um dos blocos mais tradicionais da capital cearense, o Baqueta Clube de Ritmistas faz um esquenta de Carnaval junto a muito samba e pagode neste sábado (10), no Náutico. A festa começa com o samba raiz de Theresa Rachel, seguido pela apresentação do bloco Baqueta. O encerramento fica por conta do grupo QDS, que traz no repertório o melhor da swingueira das antigas.

Serviço
Quando: Sábado, 10 de janeiro
Horário: 15h
Onde: Náutico Atlético Cearense (Av. da Abolição, 2727 - Meireles)
Ingressos: R$ 60 | Vendas no Sympla
Mais informações: @baquetaclubederitmistas

Ensaios da Anitta

Anitta volta à capital cearense neste fim de semana.
Legenda: Anitta volta à capital cearense neste fim de semana.
Foto: Iude Richele/Divulgação.

O projeto de pré-Carnaval da cantora Anitta chega à capital cearense neste domingo (11), com novo repertório. Nesta edição, a artista escolheu como tema “Cosmos”, com inspiração no universo místico e no zodíaco. 

Serviço
Quando: Domingo, 11 de janeiro
Horário: 15h
Onde: Marina Park (Av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
Ingressos: A partir de R$ 260 | Vendas no Ingresse
Mais informações: @ensaiosdaanitta

Meu Bloco é Neon

Grupo se apresenta neste sábado (10).
Legenda: Grupo se apresenta neste sábado (10).
Foto: Ismael Soares.

A primeira edição do Meu Bloco é Neon de 2026 ocorre na Praia de Iracema e terá acesso gratuito para 2.500 pessoas. Para ter acesso à cortesia, é preciso seguir as regras divulgadas na publicação oficial do anúncio da festa. A folia começa às 15h, com uma hora de open drink gratuito, e deve se estender até às 3h. Se apresentam os DJs Femo, Patt Paiva, Silas e Alexia Santiago, além da banda Os Transacionais.

Serviço
Quando: Sábado, 10 de janeiro
Horário: 16h
Onde: Rua Senador Almino, 69 - Praia de Iracema (cruzamento com Av. Almirante Barroso)
Acesso gratuito
Mais informações: @meublocoeneon

Pra Quem Gosta é Bom

Bloco 'Pra Quem Gosta é Bom' anima as ruas de Fortaleza desde 2018.
Legenda: Bloco 'Pra Quem Gosta é Bom' anima as ruas de Fortaleza desde 2018.
Foto: Stephan Eilert/Divulgação.

A primeira edição de 2026 do bloco Pra Quem Gosta é Bom será realizada neste domingo (11), no tradicional ponto de apresentação do coletivo — a Praça dos Correios, no Centro. A festa deve contar com repertório animado e atualizado, cheio de clássicos do Carnaval e reinterpretações de sucessos da música popular cearense e brasileira.

O acesso é gratuito, mas quem desejar pode adquirir a camisa do bloco, por R$ 70. As camisas estarão disponíveis para venda a partir desta quinta-feira (08), às 19h, no restaurante Mar de Rosas, na Praia de Iracema.

Serviço
Quando: Domingo, 11 de janeiro
Horário: 10h
Onde: Praça Waldemar Falcão (Praça dos Correios), S/N - Centro
Acesso gratuito
Mais informações: @praquemgostaebom

Pré-Carnaval do Floresta

Destaque do pagode cearense, Dipas faz show no Floresta nesta sexta-feira (9).
Legenda: Destaque do pagode cearense, Dipas faz show no Floresta nesta sexta-feira (9).
Foto: Igor de Melo/Divulgação.

O segundo fim de semana do Pré-Carnaval do Floresta Bar será de muito pagode e samba raiz. O evento terá shows de Kildare Ferreira, Dipas e Belinho da Silva e mais de sete horas de festa.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 9 de janeiro
Horário: 19h30
Onde: Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
Ingressos: R$ 35 (individual) e R$ 60 (casadinho) | Vendas na recepção do Floresta e no Sympla
Mais informações: @floresta_bar

