BBB 26: Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach se desentendem na Festa do Líder

A dinâmica do Barrado do Baile desta quarta-feira (18) no BBB 26 rendeu uma discussão entre Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach durante a Festa do Líder.

Os dois se desentenderam após a veterana questionar a escolha de Milena para cumprir o desafio.

"Você não acha que você usa o bagulho dos outros para justificar as coisas que você quer? Por exemplo, quando você foi indicar o Babu, você virou e falou: 'Ele gritou com a Samira'", inicia ela.

"Aí, agora, para tentar a tia Milena, você vira e fala de um negócio que aconteceu há uma semana e ela não sujou a cama dele e não foi com você. Depois, acusa a menina de ter entregado a Prova do Anjo", relembra a mineira.

"Ana, o motivo é meu", rebate o empresário. Ana Paula afirma que o argumento era de Samira, em relação à indicação ao Paredão. "Ela só entregou para você ganhar", afirma o gaúcho sobre a Prova do Anjo.

"Jonas, eu não vou te contar porque não te interessa você saber absolutamente nada da minha vida. Eu não quero que você saiba nada da minha vida", disse a sister. Em seguida, Jonas tenta se afastar e diz ser uma "falta de respeito" não concordar. "Eu uso o argumento que eu quiser", declara ele.