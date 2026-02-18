Cowboy compra caixa premiada em 'Máquina do Poder' no BBB 26
Principal caixa da dinâmica foi comprada por Alberto Cowboy.
A dinâmica da 'Máquina do Poder' foi disponibilizada aos brothers do BBB 26 na manhã desta quarta-feira (18). Com o saldo das estalecas, moeda utilizada no confinamento, os participantes puderam comprar caixas-surpresa, mas apenas uma dela possui um poder especial a ser utilizado na semana, que foi arrematada por Alberto Cowboy.
A caixa correta era a de número 6, que concederá o poder de vetar uma pessoa da próxima Prova Bate e Volta, no domingo (22). Ela foi comprada por Alberto Cowboy.
"Cada participante pode fazer quantas compras quiser, desde que tenha saldo de estalecas. Cada participante retire uma senha", informou a produção do programa antes de liberar a novidade.
Leandro 'Boneco' foi o primeiro a comprar. O participante escolheu as caixas 5 e 8, que possuíam como conteúdo um dinossauro de plástico e uma bala.
Veja também
Em seguida, outros brothers testaram a brincadeira. Juliano e Chaiany, no entanto, não tinham saldo para participar. "Pior que eu nem sei o que eu estou errando, que esse povo fica tirando minhas estalecas", disse Chaiany.
Jonas, com bastante saldo para a brincadeira, jogou algumas vezes. O influenciador levou as caixas 1, 3, 7 e 10.
Confira abaixo o conteúdo de cada caixa:
Caixa 1 - Bananadas
Caixa 2 - Pirulito
Caixa 3 - Língua de sogra
Caixa 4 - Cartão: "Não ganhou nada"
Caixa 5 - Dinossauro de plástico
Caixa 6 - Colar do Poder
Caixa 7 - Bala de Coco
Caixa 8 - Bala
Caixa 9 - Patinho de borracha
Caixa 10 - Anel de plástico