Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tapa-sexo descola e Virginia Fonseca tem dificuldades em estreia na bateria da Grande Rio

Peso da fantasia fez parte inferior do maiô ceder.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:21)
Zoeira
Virginia Fonseca teve problemas com parte traseira de 12 kg e teve que retirar o acessório durante o desfile da Grande Rio.
Legenda: Virginia Fonseca teve problemas com parte traseira de 12 kg e teve que retirar o acessório durante o desfile da Grande Rio.
Foto: João Salles/Riotur.

A influenciadora Virginia Fonseca enfrentou problemas com a fantasia durante estreia como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na madrugada desta quarta-feira (17), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. O costeiro de 12 quilos precisou ser retirado após a apresentadora relatar dores, e o tapa-sexo chegou a descolar durante a passagem pela avenida.

O incidente com a peça comprometeu a evolução da rainha de bateria, que teve de redobrar a atenção ao sambar. Virginia concluiu o desfile sem parte do costeiro.

Veja também

teaser image
Zoeira

Mileide Mihaile estreia como rainha de bateria no Carnaval do Rio pela Unidos da Tijuca

teaser image
Zoeira

Mocidade Alegre é a campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo 2026

Antes de entrar na avenida, em transmissão ao vivo, ela já havia relatado dificuldades com o figurino. Segundo a influenciadora, o peso da fantasia fazia a parte inferior do maiô ceder, causando desconforto. “Falei: ‘Não dá, teve que fazer tudo de novo’”, afirmou ela, segundo o G1.

Como alternativa, disse que a equipe reforçaria a fixação da peça com fita.

Chegada tumultuada

A chegada de Virginia ao Setor 1 foi marcada por tumulto. Ela deixou o camarote onde se preparava pouco depois da meia-noite e seguiu cercada por público, curiosos e integrantes da escola até a concentração. A apresentadora desfilou escoltada por seguranças.

Ao chegar, foi recebida por gritos do público e comentou a expectativa para o desfile. “Gente, é muita emoção estar aqui”, declarou ela aos repórteres.

Assuntos Relacionados
Virginia Fonseca teve problemas com parte traseira de 12 kg e teve que retirar o acessório durante o desfile da Grande Rio.
Zoeira

Tapa-sexo descola e Virginia Fonseca tem dificuldades em estreia na bateria da Grande Rio

Peso da fantasia fez parte inferior do maiô ceder.

Redação
Há 15 minutos
Ana Paula Renault e Maxiane tiveram rápida discussão após saída de Marcelo do BBB 26.
Zoeira

Ana Paula chama Maxiane de 'traidora' e 'baba-ovo' após eliminação de Marcelo

Jornalista questionou amizade de influenciadora com médico.

Redação
Há 43 minutos
Pessoa deitada vestindo blusa cinza. Na parede, a cor é rosa.
Zoeira

Quinta noite de eliminação no BBB 26 movimenta as redes sociais; veja reações

Marcelo, Samira e Solange competiram pela preferência do público na noite desta terça-feira (17).

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Apresentador do BBB olhando para câmera e sorrindo. Ele está vestindo uma jaqueta rosa claro, uma blusa azul por debaixo e uma calça jeans.
Zoeira

BBB 26 terá dinâmica da 'Máquina do Poder'; saiba detalhes

Anúncio da novidade foi feita por Tadeu Schmidt nesta terça-feira (17).

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Uma pessoa está em pé no centro de um grande painel eletrônico colorido com formas circulares em tons de azul, vermelho e branco. A pessoa veste uma jaqueta clara, camiseta escura, calça escura e tênis claros, com as mãos unidas à frente do corpo. Ao redor, o ambiente lembra um estúdio iluminado, com vitrines de exibição contendo colares e acessórios nas laterais, além de espelhos refletindo partes do cenário. No canto inferior direito aparece a palavra “AO VIVO”.
Zoeira

BBB 26: saiba como foi o discurso da eliminação de Marcelo

Apresentador destacou a trajetória dos emparedados antes do anúncio da eliminação no quinto paredão do reality.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Cena em um ambiente interno com iluminação branca intensa, possivelmente um estúdio ou casa filmada. Uma pessoa em primeiro plano veste uma camisa sem mangas de cor verde e um acessório preto pendurado ao redor do pescoço. No fundo, há armários escuros, superfícies espelhadas e outra pessoa parcialmente visível, com roupa de cor rosa. A composição sugere um espaço moderno com elementos de cozinha ou área comum.
Zoeira

Veja trajetória de Marcelo, participante eliminado no 5º paredão do BBB 26

Médico entrou no reality como Pipoca, mas saiu com 68,56% de votos do público.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Uma pessoa sentada em um ambiente interno iluminado, vestindo uma camisa de manga longa branca com textura. No fundo, há uma mesa transparente com barras douradas decorativas e algumas fichas de jogo empilhadas. Atrás disso, outra pessoa está sentada em um sofá verde, com as pernas cruzadas. O cenário lembra um espaço de convivência com elementos decorativos brilhantes.
Zoeira

Marcelo é o quinto eliminado do BBB 26

O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Carro alegórico de escola de samba avança pela avenida durante um desfile noturno, repleto de esculturas douradas, figuras mitológicas e elementos brilhantes. Na parte frontal, há um grande disco com a frase “Todo preto vai pro céu”. À frente do carro, adereços com flores coloridas e franjas douradas ocupam o primeiro plano. Arquibancadas cheias de espectadores aparecem dos dois lados da avenida, iluminadas pelos refletores do sambódromo.
Zoeira

Mocidade Alegre é a campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo 2026

Apuração foi realizada nesta terça-feira (17).

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Montagem composta por três fotos verticais, todas com fundo laranja e vários blocos retangulares laranja suspensos no ar. Na primeira foto, uma pessoa usa camiseta gráfica em preto e branco e calça jeans, posando com um braço estendido para a frente. Na foto central, uma pessoa veste top branco, mini-saia rosa com detalhes de estrelas e botas pretas, posando com um braço levantado e outro dobrado. Na terceira foto, uma pessoa usa conjunto preto com pulseiras douradas e faz um gesto com os braços à frente do corpo.
Zoeira

Enquete BBB 26: resultado aponta eliminação de participante com 49% dos votos

O mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (17).

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Marcelo, Samira e Solange Couto estão no paredão da semana.
Zoeira

BBB 26: Saiba que horas começa o Paredão nesta terça-feira (17)

Programa deve ocorrer de forma reduzida por conta da transmissão da terceira noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do RJ.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos mostra Ana Paula à esquerda, Jonas ao centro e Maxiane à direita.
Zoeira

BBB 26: madrugada teve troca de farpas entre aliados e briga por demora no banho

Devido à programação de Carnaval, não houve a dinâmica tradicional do 'Sincerão' nesta segunda-feira (16).

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Mileide estreou como rainha de bateria no Carnaval carioca.
Zoeira

Mileide Mihaile estreia como rainha de bateria no Carnaval do Rio pela Unidos da Tijuca

Influenciadora já desfilou na Sapucaí outras vezes, mas fez primeira apresentação oficial na nova escola nessa segunda-feira (16)

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Os cantores Igor Kannário e Ivete Sangalo.
Zoeira

Igor Kannário diz ter bloqueado Ivete Sangalo: "Rainha é minha mãe"

Artista baiano criticou a conterrânea durante entrevista no Carnaval.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Montagem de três fotos com capturas do vídeo em que Carla Perez, uma mulher branca e loira, aparece sentada nos ombros do segurança, um homem negro.
Zoeira

Carla Perez admite erro após polêmica de racismo: "Nada justifica"

Imagens da atitude da cantora viralizaram e foram criticadas nas redes sociais.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Anthony Hopkins tinha 83 anos quando ganhou o Oscar pelo filme
Zoeira

Do talento precoce à consagração tardia: os atores mais jovens e mais velhos a ganhar o Oscar

Às vésperas do Oscar 2026, relembre recordes históricos da premiação que atravessam gerações.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Iza e João Vitor Silva se beijam em camarote na Sapucaí. Ela está vestida de rainha de bateria e ele de abadá.
Zoeira

Iza e João Vitor Silva se beijam na Sapucaí e confirmam romance

Os boatos de que a cantora e o ator estavam juntos começaram no último Réveillon.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Sincerão BBB 26.
Zoeira

Cadê o Sincerão? Entenda o que rolou no BBB 26 nesta segunda-feira (16)

A dinâmica da noite contou apenas com uma conversa entre os emparedados; veja como foi.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Wiu acolhe fã que invadiu palco no Aterrinho: 'Todo vetinho nordestino tem o poder de mudar o mundo'
Zoeira

Wiu acolhe fã que invadiu palco no Aterrinho: 'Todo vetinho nordestino tem o poder de mudar o mundo'

Episódio ocorreu na noite desta segunda (16); veja vídeo.

Maria Clarice Nascimento
16 de Fevereiro de 2026
Foto de Robert Duvall.
Zoeira

Veja filmes de Robert Duvall disponíveis no streaming para relembrar a trajetória do ator

Duvall foi indicado sete vezes ao Oscar.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Imagem aérea noturna de desfile de samba.
Zoeira

Relembre quais participantes do BBB já saíram da casa durante o Carnaval

A oportunidade não acontecia há 15 anos e foi concedida a duas sisters do BBB 26.

Redação
16 de Fevereiro de 2026