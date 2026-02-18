Tapa-sexo descola e Virginia Fonseca tem dificuldades em estreia na bateria da Grande Rio

A influenciadora Virginia Fonseca enfrentou problemas com a fantasia durante estreia como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na madrugada desta quarta-feira (17), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. O costeiro de 12 quilos precisou ser retirado após a apresentadora relatar dores, e o tapa-sexo chegou a descolar durante a passagem pela avenida.

O incidente com a peça comprometeu a evolução da rainha de bateria, que teve de redobrar a atenção ao sambar. Virginia concluiu o desfile sem parte do costeiro.

Antes de entrar na avenida, em transmissão ao vivo, ela já havia relatado dificuldades com o figurino. Segundo a influenciadora, o peso da fantasia fazia a parte inferior do maiô ceder, causando desconforto. “Falei: ‘Não dá, teve que fazer tudo de novo’”, afirmou ela, segundo o G1.

Como alternativa, disse que a equipe reforçaria a fixação da peça com fita.

Chegada tumultuada

A chegada de Virginia ao Setor 1 foi marcada por tumulto. Ela deixou o camarote onde se preparava pouco depois da meia-noite e seguiu cercada por público, curiosos e integrantes da escola até a concentração. A apresentadora desfilou escoltada por seguranças.

Ao chegar, foi recebida por gritos do público e comentou a expectativa para o desfile. “Gente, é muita emoção estar aqui”, declarou ela aos repórteres.