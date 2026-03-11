Babu Santana, do 'BBB 26', é casado ou solteiro? Entenda estado civil do ator

Ao longo da participação no Big Brother Brasil 26, o ator Babu Santana fez diferentes comentários sobre o próprio estado civil que confundiram o público. Após ser eliminado, o brother revelou no Bate Papo BBB qual a atual situação afetiva dele.

A fala veio após o veterano ser perguntado pela apresentadora Ceci Ribeiro sobre a relação dele com Chaiany. “No começo, era uma questão muito paternal e depois eu falei: ‘Cara, não é paternal’”, iniciou.

“A gente ficava fazendo piadocas uns com os outros, mas na minha cabeça não ia passar de piadas, brincadeiras e tudo mais. Eu expliquei no começo, se eu trouxe muitas complicações na edição 20, uma das complicações que eu tinha no 26 era no campo sentimental”, explicou o brother.

“Eu falei: ‘Tô solteiro, mas não tô procurando’. Até brinquei, ‘nossa, que arrependimento’, (porque) eu fiquei enlouquecido com a Maxi. ‘Que mulher bonita da bexiga, véi, porque eu fui falar que não tô procurando’”, seguiu.

Na mesma resposta, Babu afirmou que sabia que não buscaria “envolvimento (amoroso no reality) sem antes resolver minha vida”. “Gosto tanto da Chai Chai que acho que na vida dela tem que ter uma pessoa disponível (...) ou no momento, ou por uma longevidade, e eu não sou essa pessoa, por isso eu não me candidataria a ocupar esse espaço”, argumentou.

23) Babu assume interesse em Chaiany: "Cara, no começo era uma relação paternal... e depois eu falei assim: 'cara, não é paternal'. A gente ficava fazendo piadocas uns com os outros... na minha cabeça, não ia passar de piadas!"



Confusão começou por Babu dar diferentes “versões” sobre estado civil

Em diferentes ocasiões ao longo do confinamento, Babu Santana compartilhou comentários contraditórios sobre o fato de ser casado ou solteiro.

No dia 1º de março, por exemplo, o ator disse para Chaiany, ao reparar na goiana olhando para ele: “Que foi? Sou casado”. “Tu acha que eu vou te desejar? Você é velhote, tem idade para ser meu pai”, respondeu a sister.

Já no último dia 2, também em conversa com Chaiany, ele disse que acha Marciele “uma gata”, mas que está “nem aí” para ela, ao que a amiga respondeu: “Você é casado, meu filho”. Depois, Babu negou.

“Eu sou solteiro. Foi ela que falou que eu sou solteiro. Eu que gosto dela, eu que sou iludido", disse na conversa, fazendo referência a uma relação anterior à entrada no BBB 26.