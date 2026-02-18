Shia LaBeouf é preso por agressão durante 'Carnaval' dos Estados Unidos

O ator Shia LaBeouf foi preso na madrugada dessa terça-feira (17) após um episódio de agressão durante o Mardi Gras, em Nova Orleans - uma espécie de Carnaval nos Estados Unidos.

Conforme o portal TMZ, a confusão começou em um bar, onde o ator teria se envolvido em uma discussão com os funcionários. Testemunhas afirmam que LaBeouf teria tentado morder o gerente e proferido ofensas.

Ele foi expulso do estabelecimento, mas retornou ainda mais agressivo, enquanto pessoas tentavam contê-lo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o astro de "Transformers" (2007) aparece encarando um grupo de pessoas.

A emissora local WWL TV detalhou que, após retornar ao bar, o ator desferiu socos na parte superior do corpo de um cliente. Em seguida, teria atingido outra pessoa no nariz, antes de ser imobilizado até a chegada da polícia.

Na briga, LaBeouf também se machucou e até chegou a ir ao chão. Ele foi levado a um hospital e recebeu alta ainda na terça-feira. Na seguida, foi preso e escoltado pela polícia.

A defesa e representantes do ator não se manifestaram oficialmente até o momento desta publicação, e ele não se manifestou nas redes sociais sobre o assunto.

Ainda conforme a imprensa norte-americana, o ator compareceu virtualmente ao tribunal par prestar esclarecimentos. A próxima audiência de LaBeouf está marcada para 19 de março.

