Ana Paula chama Maxiane de 'traidora' e 'baba-ovo' após eliminação de Marcelo

Jornalista questionou amizade de influenciadora com médico.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:11)
Zoeira
Ana Paula Renault e Maxiane tiveram rápida discussão após saída de Marcelo do BBB 26.
Legenda: Ana Paula Renault e Maxiane tiveram rápida discussão após saída de Marcelo do BBB 26.
Foto: Reprodução/TV Globo.

A eliminação de Marcelo na noite dessa terça-feira (17) acirrou os ânimos no Big Brother Brasil 26 e resultou em um novo confronto entre Ana Paula Renault e Maxiane Rodrigues. A discussão ocorreu após a influenciadora especular que o médico, eliminado da semana, poderia retornar ao jogo.

Enquanto conversava com aliados na área externa, Maxiane declarou: “Marcelinho, você trate de voltar, Marcelinho”. Ao ouvir o comentário, Ana Paula questionou: “Uai, agora vocês são amigos de novo?”. A observação deu início à troca de farpas.

Maxiane afirmou que não estava falando com a jornalista e pediu que ela ficasse “no seu cantinho”. “A conversa não chegou na Ana Paula, faz de conta que eu não existo”, disse.

Ana Paula rebateu e chamou a sister de “traíra”, além de repetir as acusações de “traidora” e “baba-ovo”. “Imagina, com uma amiga dessa, quem precisa de inimigo?”, declarou.

Relação estremecida

A discussão teve como pano de fundo os desentendimentos da semana anterior. Durante a prova do líder de resistência, Maxiane e Marciele se uniram a Jordana, Jonas e Cowboy na tentativa de conquistar a liderança.

O grupo impediu Marcelo de descansar e permitiu que ele fosse escolhido para cumprir consequências diversas vezes, o que provocou um racha no quarteto formado por Marcelo, Maxiane, Marciele e Breno.

No bate-boca mais recente, Maxiane afirmou que tinha “preguiça” da situação. Ana Paula respondeu que não sentia preguiça, mas “medo”. Em seguida, a jornalista retornou para dentro da casa, encerrando a discussão.

Após o episódio, Maxiane disse que estava com a consciência tranquila e que não se deixaria abater pelas críticas. Ela também questionou a permanência da rival no programa e afirmou não acreditar que o público desejasse mantê-la na disputa.

