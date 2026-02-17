Quinta noite de eliminação no BBB 26 movimenta as redes sociais; veja reações

A noite do quinto Paredão no Big Brother Brasil (BBB 26), nesta terça-feira (1)7, onde Marcelo, Samira e Solange Couto disputaram a preferência do público, mexeu com as redes sociais.

Fãs do programa se dividiram sobre a eliminação de Marcelo, que deixou o reality com 68,56% da média de votos.

Samira foi a segunda mais votada, com 16,25% dos votos. Enquanto isso, Solange Couto teve 15,39% dos votos do público.

Confira reações: