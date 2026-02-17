Marcelo é o quinto eliminado do BBB 26

Marcelo foi eliminado no quinto paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 68,56% da média de votos. Ele deixou o reality show na noite desta terça-feira (17) após enfrentar Samira e Solange Couto na berlinda da semana.

Samira foi a segunda pessoa mais votada na disputa pela permanência na casa, recebendo 16,25%, na média. Por sua vez, Solange Couto teve somente 15,19% dos votos.

No discurso, Tadeu fez um paralelo com os destaques de escolas de samba, citando quem é lembrado e como o público pode estabelecer relações diferentes com cada personagem. Ele ainda fez menção ao participante ter chorado ao saber que estava no paredão e ter prometido fazer muitas coisas, mas já era tarde demais.

"Qual integrante é inesquecível para o público? No fundo, você acha que merecia 10 de todos os jurados?", disse Tadeu.

Ao sair da casa, Marcelo ficou muito emocionado ao encontrar o apresentador e agradeceu às pessoas que torceram por ele.

Veja como foi a formação de Paredão no último domingo (15):

Samira votou em Jordana;

Chaiany votou em Jordana;

Milena votou em Jordana;

Marcelo votou em Jordana;

Maxiane votou em Samira;

Breno votou em Jordana;

Solange Couto votou em Jordana;

Leandro Boneco votou em Jordana;

Ana Paula Renault votou em Jordana;

Jordana votou em Samira;

Babu Santana votou em Jordana;

Gabriela votou em Babu Santana;

Juliano Floss votou em Jordana;

Marciele votou em Samira.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate e Volta do domingo ocorreu durante o programa ao vivo. Participaram os três emparedados pelo "Bloco do Paredão" (Solange, Breno e Cowboy) e as duas emparedadas pela Casa (Jordana e Samira).

A competição foi dividida em três etapas, sendo a primeira eliminatória. Samira, Jordana, Cowboy e Breno avançaram para a segunda etapa e a primeira eliminada, Solange, foi direto para o Paredão.

Na segunda etapa, os participantes disputaram um jogo de memória, e, por último, tiveram de escolher os potes premiados que livraria três da berlinda. Escaparam: Jordana, Cowboy e Breno. Samira foi para o Paredão.