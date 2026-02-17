Marcelo é o quinto eliminado do BBB 26
O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.
Marcelo foi eliminado no quinto paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 68,56% da média de votos. Ele deixou o reality show na noite desta terça-feira (17) após enfrentar Samira e Solange Couto na berlinda da semana.
Samira foi a segunda pessoa mais votada na disputa pela permanência na casa, recebendo 16,25%, na média. Por sua vez, Solange Couto teve somente 15,19% dos votos.
No discurso, Tadeu fez um paralelo com os destaques de escolas de samba, citando quem é lembrado e como o público pode estabelecer relações diferentes com cada personagem. Ele ainda fez menção ao participante ter chorado ao saber que estava no paredão e ter prometido fazer muitas coisas, mas já era tarde demais.
"Qual integrante é inesquecível para o público? No fundo, você acha que merecia 10 de todos os jurados?", disse Tadeu.
Ao sair da casa, Marcelo ficou muito emocionado ao encontrar o apresentador e agradeceu às pessoas que torceram por ele.
Veja como foi a formação de Paredão no último domingo (15):
- Samira votou em Jordana;
- Chaiany votou em Jordana;
- Milena votou em Jordana;
- Marcelo votou em Jordana;
- Maxiane votou em Samira;
- Breno votou em Jordana;
- Solange Couto votou em Jordana;
- Leandro Boneco votou em Jordana;
- Ana Paula Renault votou em Jordana;
- Jordana votou em Samira;
- Babu Santana votou em Jordana;
- Gabriela votou em Babu Santana;
- Juliano Floss votou em Jordana;
- Marciele votou em Samira.
Prova Bate e Volta
A Prova Bate e Volta do domingo ocorreu durante o programa ao vivo. Participaram os três emparedados pelo "Bloco do Paredão" (Solange, Breno e Cowboy) e as duas emparedadas pela Casa (Jordana e Samira).
A competição foi dividida em três etapas, sendo a primeira eliminatória. Samira, Jordana, Cowboy e Breno avançaram para a segunda etapa e a primeira eliminada, Solange, foi direto para o Paredão.
Na segunda etapa, os participantes disputaram um jogo de memória, e, por último, tiveram de escolher os potes premiados que livraria três da berlinda. Escaparam: Jordana, Cowboy e Breno. Samira foi para o Paredão.