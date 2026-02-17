Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Marcelo é o quinto eliminado do BBB 26

O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:57)
Zoeira
Uma pessoa sentada em um ambiente interno iluminado, vestindo uma camisa de manga longa branca com textura. No fundo, há uma mesa transparente com barras douradas decorativas e algumas fichas de jogo empilhadas. Atrás disso, outra pessoa está sentada em um sofá verde, com as pernas cruzadas. O cenário lembra um espaço de convivência com elementos decorativos brilhantes.
Legenda: Marcelo chegou ao paredão por indicação do líder da semana, Jonas Sulzbach.
Foto: Reprodução/gshow.

Marcelo foi eliminado no quinto paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 68,56% da média de votos. Ele deixou o reality show na noite desta terça-feira (17) após enfrentar Samira e Solange Couto na berlinda da semana.

Samira foi a segunda pessoa mais votada na disputa pela permanência na casa, recebendo 16,25%, na média. Por sua vez, Solange Couto teve somente 15,19% dos votos.

No discurso, Tadeu fez um paralelo com os destaques de escolas de samba, citando quem é lembrado e como o público pode estabelecer relações diferentes com cada personagem. Ele ainda fez menção ao participante ter chorado ao saber que estava no paredão e ter prometido fazer muitas coisas, mas já era tarde demais.

"Qual integrante é inesquecível para o público? No fundo, você acha que merecia 10 de todos os jurados?", disse Tadeu.

Ao sair da casa, Marcelo ficou muito emocionado ao encontrar o apresentador e agradeceu às pessoas que torceram por ele. 

Veja também

teaser image
Zoeira

BBB 26: madrugada teve troca de farpas entre aliados e briga por demora no banho

teaser image
Zoeira

Mileide Mihaile estreia como rainha de bateria no Carnaval do Rio pela Unidos da Tijuca

Veja como foi a formação de Paredão no último domingo (15):

  • Samira votou em Jordana;
  • Chaiany votou em Jordana;
  • Milena votou em Jordana;
  • Marcelo votou em Jordana;
  • Maxiane votou em Samira;
  • Breno votou em Jordana;
  • Solange Couto votou em Jordana;
  • Leandro Boneco votou em Jordana;
  • Ana Paula Renault votou em Jordana;
  • Jordana votou em Samira;
  • Babu Santana votou em Jordana;
  • Gabriela votou em Babu Santana;
  • Juliano Floss votou em Jordana;
  • Marciele votou em Samira.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate e Volta do domingo ocorreu durante o programa ao vivo. Participaram os três emparedados pelo "Bloco do Paredão" (Solange, Breno e Cowboy) e as duas emparedadas pela Casa (Jordana e Samira).

A competição foi dividida em três etapas, sendo a primeira eliminatória. Samira, Jordana, Cowboy e Breno avançaram para a segunda etapa e a primeira eliminada, Solange, foi direto para o Paredão.

Na segunda etapa, os participantes disputaram um jogo de memória, e, por último, tiveram de escolher os potes premiados que livraria três da berlinda. Escaparam: Jordana, Cowboy e Breno. Samira foi para o Paredão.

Assuntos Relacionados
Cena em um ambiente interno com iluminação branca intensa, possivelmente um estúdio ou casa filmada. Uma pessoa em primeiro plano veste uma camisa sem mangas de cor verde e um acessório preto pendurado ao redor do pescoço. No fundo, há armários escuros, superfícies espelhadas e outra pessoa parcialmente visível, com roupa de cor rosa. A composição sugere um espaço moderno com elementos de cozinha ou área comum.
Zoeira

Veja trajetória de Marcelo, participante eliminado no 5º paredão do BBB 26

Médico entrou no reality como Pipoca, mas saiu com 68,56% de votos do público.

Redação
Há 16 minutos
Uma pessoa sentada em um ambiente interno iluminado, vestindo uma camisa de manga longa branca com textura. No fundo, há uma mesa transparente com barras douradas decorativas e algumas fichas de jogo empilhadas. Atrás disso, outra pessoa está sentada em um sofá verde, com as pernas cruzadas. O cenário lembra um espaço de convivência com elementos decorativos brilhantes.
Zoeira

Marcelo é o quinto eliminado do BBB 26

O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Redação
Há 19 minutos
Carro alegórico de escola de samba avança pela avenida durante um desfile noturno, repleto de esculturas douradas, figuras mitológicas e elementos brilhantes. Na parte frontal, há um grande disco com a frase “Todo preto vai pro céu”. À frente do carro, adereços com flores coloridas e franjas douradas ocupam o primeiro plano. Arquibancadas cheias de espectadores aparecem dos dois lados da avenida, iluminadas pelos refletores do sambódromo.
Zoeira

Mocidade Alegre é a campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo 2026

Apuração foi realizada nesta terça-feira (17).

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Montagem composta por três fotos verticais, todas com fundo laranja e vários blocos retangulares laranja suspensos no ar. Na primeira foto, uma pessoa usa camiseta gráfica em preto e branco e calça jeans, posando com um braço estendido para a frente. Na foto central, uma pessoa veste top branco, mini-saia rosa com detalhes de estrelas e botas pretas, posando com um braço levantado e outro dobrado. Na terceira foto, uma pessoa usa conjunto preto com pulseiras douradas e faz um gesto com os braços à frente do corpo.
Zoeira

Enquete BBB 26: resultado aponta eliminação de participante com 49% dos votos

O mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (17).

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Marcelo, Samira e Solange Couto estão no paredão da semana.
Zoeira

BBB 26: Saiba que horas começa o Paredão nesta terça-feira (17)

Programa deve ocorrer de forma reduzida por conta da transmissão da terceira noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do RJ.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos mostra Ana Paula à esquerda, Jonas ao centro e Maxiane à direita.
Zoeira

BBB 26: madrugada teve troca de farpas entre aliados e briga por demora no banho

Devido à programação de Carnaval, não houve a dinâmica tradicional do 'Sincerão' nesta segunda-feira (16).

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Mileide estreou como rainha de bateria no Carnaval carioca.
Zoeira

Mileide Mihaile estreia como rainha de bateria no Carnaval do Rio pela Unidos da Tijuca

Influenciadora já desfilou na Sapucaí outras vezes, mas fez primeira apresentação oficial na nova escola nessa segunda-feira (16)

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Os cantores Igor Kannário e Ivete Sangalo.
Zoeira

Igor Kannário diz ter bloqueado Ivete Sangalo: "Rainha é minha mãe"

Artista baiano criticou a conterrânea durante entrevista no Carnaval.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Montagem de três fotos com capturas do vídeo em que Carla Perez, uma mulher branca e loira, aparece sentada nos ombros do segurança, um homem negro.
Zoeira

Carla Perez admite erro após polêmica de racismo: "Nada justifica"

Imagens da atitude da cantora viralizaram e foram criticadas nas redes sociais.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Anthony Hopkins tinha 83 anos quando ganhou o Oscar pelo filme
Zoeira

Do talento precoce à consagração tardia: os atores mais jovens e mais velhos a ganhar o Oscar

Às vésperas do Oscar 2026, relembre recordes históricos da premiação que atravessam gerações.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Iza e João Vitor Silva se beijam em camarote na Sapucaí. Ela está vestida de rainha de bateria e ele de abadá.
Zoeira

Iza e João Vitor Silva se beijam na Sapucaí e confirmam romance

Os boatos de que a cantora e o ator estavam juntos começaram no último Réveillon.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Sincerão BBB 26.
Zoeira

Cadê o Sincerão? Entenda o que rolou no BBB 26 nesta segunda-feira (16)

A dinâmica da noite contou apenas com uma conversa entre os emparedados; veja como foi.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Wiu acolhe fã que invadiu palco no Aterrinho: 'Todo vetinho nordestino tem o poder de mudar o mundo'
Zoeira

Wiu acolhe fã que invadiu palco no Aterrinho: 'Todo vetinho nordestino tem o poder de mudar o mundo'

Episódio ocorreu na noite desta segunda (16); veja vídeo.

Maria Clarice Nascimento
16 de Fevereiro de 2026
Foto de Robert Duvall.
Zoeira

Veja filmes de Robert Duvall disponíveis no streaming para relembrar a trajetória do ator

Duvall foi indicado sete vezes ao Oscar.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Imagem aérea noturna de desfile de samba.
Zoeira

Relembre quais participantes do BBB já saíram da casa durante o Carnaval

A oportunidade não acontecia há 15 anos e foi concedida a duas sisters do BBB 26.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Ator Robert Duvall de perfil, calvo e com rugas, vestindo terno escuro. Ao fundo, um letreiro do festival de cinema de Toronto, em 2009.
Zoeira

Morre Robert Duvall, ator indicado 7 vezes ao Oscar, aos 95 anos

Artista estrelou filmes como 'O Poderoso Chefão' e 'Apocalypse Now'.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Mulher branca e ruiva de roupa colorida e homem branco de cabelo grisalho e blusa azul em meio à multidão em um Carnaval de rua.
Zoeira

Ana Clara e André Marques são vistos juntos em Carnaval de Salvador; veja vídeo

Os apresentadores foram flagrados durante o bloco da cantora Ivete Sangalo.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Marcelo, Samira e Solange Couto estão no paredão da semana.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial atualizada indica brother eliminado com 49,4%

Eliminação será nesta terça-feira (17).

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Cena da série 'Stranger Things', com a atriz Maya Hawke sorrindo, usando roupa de marinheira e chapéu de papelão, em cenário colorido.
Zoeira

Elenco de 'Stranger Things' se reúne para casamento surpresa de Maya Hawke

A atriz se casou com o músico Christian Lee Hutson em Nova York.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Quarto multicolorido com pufes cinzas e várias prateleiras.
Zoeira

Que horas começa o BBB 26 nesta segunda-feira (16)

A programação acontece em horários distintos devido às transmissões das escolas de samba.

Redação
16 de Fevereiro de 2026