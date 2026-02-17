Diário do Nordeste
BBB 26: madrugada teve troca de farpas entre aliados e briga por demora no banho

Devido à programação de Carnaval, não houve a dinâmica tradicional do 'Sincerão' nesta segunda-feira (16).

(Atualizado às 12:00)
Zoeira
Montagem de fotos mostra Ana Paula à esquerda, Jonas ao centro e Maxiane à direita.
Legenda: Ana Paula (à esq.), Jonas (centro) e Maxiane (à dir.) protagonizaram conversas importantes nesta madrugada.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Embora morna por não ter tido o tradicional "Sincerão" das segundas-feiras, a madrugada desta terça (17) no Big Brother Brasil 26 teve movimentações importantes e que podem afetar os rumos do jogo.

Jonas Sulzbach e Maxiane, protagonistas do segundo beijo da temporada, se "estranharam" após a influencer dizer que acha o aliado "egoísta" e "frio". "Você só pensa em você", disparou. "Bom saber que você acha isso", retrucou ele.

Depois da discussão, que Maxiane temeu se tornar um "Sincerão" improvisado, Jonas se afastou do grupo e a sister desabafou com Jordana, confessando receio de perder outro aliado. "Tô sofrendo com isso. Tô sofrendo sem Marcelo, sem Breno", compartilhou.

Em outro momento, sozinha e chorando, ela disse em voz alta que odeia errar: "Big Brother faz a gente errar muito. [...] Tenho que guardar mais as coisas que eu penso ou saber usar as palavras certas".

Ana Paula é questionada sobre amizades fora do jogo

Em determinado momento da madrugada, Breno e Jordana questionaram Ana Paula Renault na cozinha sobre as amizades da jornalista fora do BBB. A advogada perguntou se, na vida real, Ana Paula também alfineta as amigas.

"Curiosidade: lá fora, você é assim?", perguntou Jordana. "Dizem minhas amigas que eu sou pior", respondeu Ana Paula, acrescentando que "não é todo mundo que nasce para ser bruxona, má e cruel".

"Tá, mas a próxima pergunta é: você tem amigas? [...] Porque, às vezes, você está sendo suportada e não amada", disparou Breno, e se retirou do local.

Ana Paula e Cowboy brigam por tempo no banho

Adversários desde o início do programa, os veteranos Ana Paula e Alberto Cowboy discutiram por quantidade e duração dos banhos tomados por cada um.

"É o sexto banho que ele vai tomar hoje", alfinetou Ana Paula. "Tomei quatro e não dá um seu", retrucou Cowboy.

Samira, que observava a situação, brincou que a duração do banho pode ser motivo de voto. "Cuidado, hein, Ana Paula, que você está tomando banho muito demorado", disse.

