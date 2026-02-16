Cadê o Sincerão? Entenda o que rolou no BBB 26 nesta segunda-feira (16)

Nesta segunda-feira (16), o Big Brother Brasil (BBB) 26 não exibiu o seu esperado Sincerão do início da semana.

A dinâmica da noite limitou-se a uma declaração dos emparedados.

Logo após o encerramento da edição ao vivo, a participante Milena reagiu com surpresa: “Só?”, questionou ao perceber que não ocorreria a dinâmica.

Por que não teve Sincerão?

A mudança no cronograma ocorreu devido à programação especial da Globo, que priorizou a transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Como foi a dinâmica desta segunda-feira?

Sem o Sincerão, a dinâmica seguiu o seguinte formato: o apresentador Tadeu Schmidt conversou com os três emparedados e perguntou quem eles acreditam que deixará o programa.

Marcelo, Samira e Solange Couto apontaram, então, quem cada um acredita que será eliminado nesta terça-feira (17).

O brother disse que Solange deveria ser a eliminada da semana, pois a sister "acordou tarde para o jogo". Enquanto isso, Samira também falou que a sister também deveria sair na terça.

Solange apontou Samira como sua aposta para saída. A participante justificou afirmando que a sister "se desespera muito e fica aflita demais".

CONFIRA DINÂMICA DE CADA EMPAREDADO

Marcelo

Samira

Solange

Como foi a formação do Paredão?

A formação do paredão ocorreu com:

3 emparedados pelo Bloco do Paredão;

1 indicado pelo líder;

2 mais votados pela casa.

Os imunes eram Milena, que recebeu imunidade na última dinâmica da casa, e Chaiany, que foi imunizada por Gabriela, o Anjo da semana.

Veja como foram os votos do último domingo (15)

Samira votou em Jordana;

Chaiany votou em Jordana;

Milena votou em Jordana;

Marcelo votou em Jordana;

Maxiane votou em Samira;

Breno votou em Jordana;

Solange Couto votou em Jordana;

Leandro Boneco votou em Jordana;

Ana Paula Renault votou em Jordana;

Jordana votou em Samira;

Babu Santana votou em Jordana;

Gabriela votou em Babu Santana;

Juliano Floss votou em Jordana;

Marciele votou em Samira.

A prova Bate e Volta ocorreu em três etapas. Apenas Marcelo, indicado pelo Líder Jonas, não participou da disputa.