Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cadê o Sincerão? Entenda o que rolou no BBB 26 nesta segunda-feira (16)

A dinâmica da noite contou apenas com uma conversa entre os emparedados; veja como foi.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:16)
Zoeira
Sincerão BBB 26.
Legenda: Participantes aguardavam o Sincerão desta segunda-feira (16).
Foto: Globo.

Nesta segunda-feira (16), o Big Brother Brasil (BBB) 26 não exibiu o seu esperado Sincerão do início da semana.

A dinâmica da noite limitou-se a uma declaração dos emparedados. 

Logo após o encerramento da edição ao vivo, a participante Milena reagiu com surpresa: “Só?”, questionou ao perceber que não ocorreria a dinâmica.

Veja também

teaser image
Zoeira

BBB 26: Edilson fala pela primeira vez após expulsão: 'Não representa os meus valores'

teaser image
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial atualizada indica brother eliminado com 49,4%

teaser image
Zoeira

Relembre quais participantes do BBB já saíram da casa durante o Carnaval

Por que não teve Sincerão?

A mudança no cronograma ocorreu devido à programação especial da Globo, que priorizou a transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Como foi a dinâmica desta segunda-feira?

Sem o Sincerão, a dinâmica seguiu o seguinte formato: o apresentador Tadeu Schmidt conversou com os três emparedados e perguntou quem eles acreditam que deixará o programa.

Marcelo, Samira e Solange Couto apontaram, então, quem cada um acredita que será eliminado nesta terça-feira (17).

O brother disse que Solange deveria ser a eliminada da semana, pois a sister "acordou tarde para o jogo". Enquanto isso, Samira também falou que a sister também deveria sair na terça.

Solange apontou Samira como sua aposta para saída. A participante justificou afirmando que a sister "se desespera muito e fica aflita demais". 

CONFIRA DINÂMICA DE CADA EMPAREDADO

Marcelo

Samira

Solange

Como foi a formação do Paredão?

A formação do paredão ocorreu com: 

  • 3 emparedados pelo Bloco do Paredão;
  • 1 indicado pelo líder;
  • 2 mais votados pela casa. 

Os imunes eram Milena, que recebeu imunidade na última dinâmica da casa, e Chaiany, que foi imunizada por Gabriela, o Anjo da semana.

Veja como foram os votos do último domingo (15)

  • Samira votou em Jordana;
  • Chaiany votou em Jordana;
  • Milena votou em Jordana;
  • Marcelo votou em Jordana;
  • Maxiane votou em Samira;
  • Breno votou em Jordana;
  • Solange Couto votou em Jordana;
  • Leandro Boneco votou em Jordana;
  • Ana Paula Renault votou em Jordana;
  • Jordana votou em Samira;
  • Babu Santana votou em Jordana;
  • Gabriela votou em Babu Santana;
  • Juliano Floss votou em Jordana;
  • Marciele votou em Samira.

A prova Bate e Volta ocorreu em três etapas. Apenas Marcelo, indicado pelo Líder Jonas, não participou da disputa.

Assuntos Relacionados
Sincerão BBB 26.
Zoeira

Cadê o Sincerão? Entenda o que rolou no BBB 26 nesta segunda-feira (16)

A dinâmica da noite contou apenas com uma conversa entre os emparedados; veja como foi.

Redação
Há 2 horas
Wiu acolhe fã que invadiu palco no Aterrinho: 'Todo vetinho nordestino tem o poder de mudar o mundo'
Zoeira

Wiu acolhe fã que invadiu palco no Aterrinho: 'Todo vetinho nordestino tem o poder de mudar o mundo'

Episódio ocorreu na noite desta segunda (16); veja vídeo.

Maria Clarice Nascimento
Há 2 horas
Foto de Robert Duvall.
Zoeira

Veja filmes de Robert Duvall disponíveis no streaming para relembrar a trajetória do ator

Duvall foi indicado sete vezes ao Oscar.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Imagem aérea noturna de desfile de samba.
Zoeira

Relembre quais participantes do BBB já saíram da casa durante o Carnaval

A oportunidade não acontecia há 15 anos e foi concedida a duas sisters do BBB 26.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Ator Robert Duvall de perfil, calvo e com rugas, vestindo terno escuro. Ao fundo, um letreiro do festival de cinema de Toronto, em 2009.
Zoeira

Morre Robert Duvall, ator indicado 7 vezes ao Oscar, aos 95 anos

Artista estrelou filmes como 'O Poderoso Chefão' e 'Apocalypse Now'.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Mulher branca e ruiva de roupa colorida e homem branco de cabelo grisalho e blusa azul em meio à multidão em um Carnaval de rua.
Zoeira

Ana Clara e André Marques são vistos juntos em Carnaval de Salvador; veja vídeo

Os apresentadores foram flagrados durante o bloco da cantora Ivete Sangalo.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Marcelo, Samira e Solange Couto estão no paredão da semana.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial atualizada indica brother eliminado com 49,4%

Eliminação será nesta terça-feira (17).

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Cena da série 'Stranger Things', com a atriz Maya Hawke sorrindo, usando roupa de marinheira e chapéu de papelão, em cenário colorido.
Zoeira

Elenco de 'Stranger Things' se reúne para casamento surpresa de Maya Hawke

A atriz se casou com o músico Christian Lee Hutson em Nova York.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Quarto multicolorido com pufes cinzas e várias prateleiras.
Zoeira

Que horas começa o BBB 26 nesta segunda-feira (16)

A programação acontece em horários distintos devido às transmissões das escolas de samba.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Kleber Mendonça Filho conversa com Wagner Moura e durante uma das cenas de O Agente Secreto. Em primeiro plano, há uma câmera direcionada para a cena. Imagem é usada em matéria onde longa ganhou prêmio no Spirit Awards.
Zoeira

‘O Agente Secreto’ vence como Melhor Filme Internacional no Spirit Awards

Vitória reforça trajetória do longa-metragem rumo ao Oscar 2026.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Edilson Capetinha sentado no sofá de uma sala aconchegante, vestindo camiseta branca, com expressão neutra, ao lado de uma planta e uma parede decorada.
Zoeira

BBB 26: Edilson fala pela primeira vez após expulsão: 'Não representa os meus valores'

Ex-jogador do Corinthians falou em vídeo para as redes do Domingão do Huck.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Grupo de pessoas em fantasias tradicionais de escola de samba durante desfile, com adereços coloridos e decoração vibrante.
Zoeira

Carnaval 2026: Veja a ordem dos desfiles das escolas de samba do RJ desta segunda (16)

Quatro agremiações entram na avenida entre a noite desta segunda e a madrugada de terça (17).

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Carnaval em Aquiraz (CE) tem recorde de público em dia de Pedro Sampaio, dono do hit 'Jetski'
Zoeira

Carnaval em Aquiraz (CE) tem recorde de público em dia de Pedro Sampaio, dono do hit 'Jetski'

Carnaquiraz também teve shows de Márcia Fellipe e Fernandinha.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Camarote iluminado do BBB com a marca Mercado Pago, suspenso sobre a Sapucaí à noite, com vista para o desfile e uma multidão lotando as arquibancadas; pessoas aparecem no interior do espaço envidraçado, enquanto a transmissão está ao vivo na TV Globo.
Zoeira

Gabriela e Chaiany deixam a casa do BBB 26 e vão para camarote elevado na Marquês de Sapucaí

As sisters ficaram em um camarote especial montado longe do público para evitar que informações externas fossem repassadas a elas.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Montagem do ator com personagem do Coringa.
Zoeira

Atores que ganharam o Oscar após a morte: relembre casos marcantes

Na expectativa para a cerimônia de 2026, premiação já consagrou artistas de forma póstuma.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Montagem com três imagens noturnas de um show ou festa ao ar livre. No céu escuro, drones formam desenhos luminosos. Na primeira imagem, os drones exibem as palavras “pra sempre Preta no 2222”. Na imagem central, os drones formam o contorno de um rosto estilizado. Na terceira imagem, os drones escrevem “PRETA, ESSA FESTA É SUA!”.
Zoeira

Preta Gil é homenageada com drones e show de luzes no Carnaval de Salvador

Cantora faleceu em 2025 após longo tratamento contra um câncer colorretal.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
Montagem composta por três fotos verticais, todas com fundo laranja e vários blocos retangulares laranja suspensos no ar. Na primeira foto, uma pessoa usa camiseta gráfica em preto e branco e calça jeans, posando com um braço estendido para a frente. Na foto central, uma pessoa veste top branco, mini-saia rosa com detalhes de estrelas e botas pretas, posando com um braço levantado e outro dobrado. Na terceira foto, uma pessoa usa conjunto preto com pulseiras douradas e faz um gesto com os braços à frente do corpo.
Zoeira

Enquete BBB 26: Marcelo, Samira ou Solange? Vote em quem deve sair no Paredão

O mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (17).

Redação
15 de Fevereiro de 2026
Marcelo à esquerda, Samira ao centro e Solange à direita.
Zoeira

Marcelo, Samira e Solange Couto estão no 5º Paredão do BBB 26; Veja como foi a formação

O resultado da berlinda será terça-feira (17).

Redação
15 de Fevereiro de 2026
Pessoa sentada em um ambiente interno movimentado, com outras pessoas ao fundo. A iluminação é de estúdio, e há um gráfico colorido na parte inferior da imagem e o logotipo ‘BBB’ no canto superior direito.
Zoeira

Jonas indica Marcelo e brothers batem boca após formação de paredão: 'Covarde'

Médico se revoltou ao ser indicado pelo líder da semana no BBB 26.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
Wagner Moura é um homem branco de meia idade de cabelo preto quase grisalho e barba da mesma cor. Na foto, ele está sorrindo de boca fechada e usa terno azul com camisa preta por baixo.
Zoeira

Wagner Moura está entre as 50 personalidades mais influentes para os EUA, aponta jornal americano

O The Washington Post considerou a carreira artística do ator brasileiro e os posicionamentos políticos dele.

Redação
15 de Fevereiro de 2026