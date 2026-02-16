Cadê o Sincerão? Entenda o que rolou no BBB 26 nesta segunda-feira (16)
A dinâmica da noite contou apenas com uma conversa entre os emparedados; veja como foi.
Nesta segunda-feira (16), o Big Brother Brasil (BBB) 26 não exibiu o seu esperado Sincerão do início da semana.
A dinâmica da noite limitou-se a uma declaração dos emparedados.
Logo após o encerramento da edição ao vivo, a participante Milena reagiu com surpresa: “Só?”, questionou ao perceber que não ocorreria a dinâmica.
Por que não teve Sincerão?
A mudança no cronograma ocorreu devido à programação especial da Globo, que priorizou a transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.
Como foi a dinâmica desta segunda-feira?
Sem o Sincerão, a dinâmica seguiu o seguinte formato: o apresentador Tadeu Schmidt conversou com os três emparedados e perguntou quem eles acreditam que deixará o programa.
Marcelo, Samira e Solange Couto apontaram, então, quem cada um acredita que será eliminado nesta terça-feira (17).
O brother disse que Solange deveria ser a eliminada da semana, pois a sister "acordou tarde para o jogo". Enquanto isso, Samira também falou que a sister também deveria sair na terça.
Solange apontou Samira como sua aposta para saída. A participante justificou afirmando que a sister "se desespera muito e fica aflita demais".
Como foi a formação do Paredão?
A formação do paredão ocorreu com:
- 3 emparedados pelo Bloco do Paredão;
- 1 indicado pelo líder;
- 2 mais votados pela casa.
Os imunes eram Milena, que recebeu imunidade na última dinâmica da casa, e Chaiany, que foi imunizada por Gabriela, o Anjo da semana.
Veja como foram os votos do último domingo (15)
- Samira votou em Jordana;
- Chaiany votou em Jordana;
- Milena votou em Jordana;
- Marcelo votou em Jordana;
- Maxiane votou em Samira;
- Breno votou em Jordana;
- Solange Couto votou em Jordana;
- Leandro Boneco votou em Jordana;
- Ana Paula Renault votou em Jordana;
- Jordana votou em Samira;
- Babu Santana votou em Jordana;
- Gabriela votou em Babu Santana;
- Juliano Floss votou em Jordana;
- Marciele votou em Samira.
A prova Bate e Volta ocorreu em três etapas. Apenas Marcelo, indicado pelo Líder Jonas, não participou da disputa.