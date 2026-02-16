Enquete BBB 26: parcial atualizada indica brother eliminado com 49,4%

O médico potiguar Marcelo, de 31 anos, deve ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, segundo o resultado atualizado da enquete do Diário do Nordeste. Até o momento, a pesquisa contabilizou mais de 27 mil votos.

Às 15h28 desta segunda-feira (16), Marcelo aparecia com 13.697 votos (49,48%). Em seguida, a atendente de bar Samira contava com 7.683 votos (27,75%). Por último estava a atriz Solange Couto, com 6.303 votos (22,77%).

Foto: Reprodução/Intera.

Esta enquete apenas mede opinião do público e não interfere no resultado oficial do programa.

Veja também Zoeira Que horas começa o BBB 26 nesta segunda-feira (16) Zoeira BBB 26: Edilson fala pela primeira vez após expulsão: 'Não representa os meus valores'

Como foi a formação do Paredão?

A formação do paredão ocorreu com:

3 emparedados pelo Bloco do Paredão;

1 indicado pelo líder;

2 mais votados pela casa.

Os imunes eram Milena, que recebeu imunidade na última dinâmica da casa, e Chaiany, que foi imunizada por Gabriela, o Anjo da semana.

Veja como foram os votos do último domingo (15)

Samira votou em Jordana;

Chaiany votou em Jordana;

Milena votou em Jordana;

Marcelo votou em Jordana;

Maxiane votou em Samira;

Breno votou em Jordana;

Solange Couto votou em Jordana;

Leandro Boneco votou em Jordana;

Ana Paula Renault votou em Jordana;

Jordana votou em Samira;

Babu Santana votou em Jordana;

Gabriela votou em Babu Santana;

Juliano Floss votou em Jordana;

Marciele votou em Samira.

A prova Bate e Volta ocorreu em três etapas. Apenas Marcelo, indicado pelo Líder Jonas, não participou da disputa.