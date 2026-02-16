Enquete BBB 26: parcial atualizada indica brother eliminado com 49,4%
Eliminação será nesta terça-feira (17).
O médico potiguar Marcelo, de 31 anos, deve ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, segundo o resultado atualizado da enquete do Diário do Nordeste. Até o momento, a pesquisa contabilizou mais de 27 mil votos.
Às 15h28 desta segunda-feira (16), Marcelo aparecia com 13.697 votos (49,48%). Em seguida, a atendente de bar Samira contava com 7.683 votos (27,75%). Por último estava a atriz Solange Couto, com 6.303 votos (22,77%).
Esta enquete apenas mede opinião do público e não interfere no resultado oficial do programa.
Como foi a formação do Paredão?
A formação do paredão ocorreu com:
- 3 emparedados pelo Bloco do Paredão;
- 1 indicado pelo líder;
- 2 mais votados pela casa.
Os imunes eram Milena, que recebeu imunidade na última dinâmica da casa, e Chaiany, que foi imunizada por Gabriela, o Anjo da semana.
Veja como foram os votos do último domingo (15)
- Samira votou em Jordana;
- Chaiany votou em Jordana;
- Milena votou em Jordana;
- Marcelo votou em Jordana;
- Maxiane votou em Samira;
- Breno votou em Jordana;
- Solange Couto votou em Jordana;
- Leandro Boneco votou em Jordana;
- Ana Paula Renault votou em Jordana;
- Jordana votou em Samira;
- Babu Santana votou em Jordana;
- Gabriela votou em Babu Santana;
- Juliano Floss votou em Jordana;
- Marciele votou em Samira.
A prova Bate e Volta ocorreu em três etapas. Apenas Marcelo, indicado pelo Líder Jonas, não participou da disputa.