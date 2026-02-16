BBB 26: Edilson fala pela primeira vez após expulsão: 'Não representa os meus valores'

Edilson 'Capetinha' se pronunciou pela primeira vez após ser desclassificado do BBB 26. Em vídeo para as redes sociais do "Domingão do Huck", o agora ex-brother comentou sobre sua saída.

"O momento da minha desclassificação foi por impulso, não foi uma coisa planejada, não representa os meus valores", disse.

No discurso, Edilson explicou que escolheu participar do reality para mostrar outro lado dele, desconhecido pelo público, mas que se sentiu perdido em determinado momento.

O ex-jogador de futebol também relembrou os momentos em que pensou em desistir do programa. Porém, segundo ele, o espírito de competição falou mais alto.

"Eu sempre fui um jogador, atacante, de ir pra cima. Eu pensei muito em sair, mas aquela coisa de competitividade mexia muito comigo. São fases que a gente passa ali dentro por causa da pressão psicológica”, declara.

Por fim, Edilson agradeceu o carinho que recebeu quando deixou o BBB 26. "Eu quero agradecer muito a todas as pessoas que entenderam que por trás do jogo existe um ser humano. O que acontece no jogo, fica no jogo”, finalizou.

Relembre expulsão de Edilson no BBB 26

Edilson 'Capetinha' foi expulso do BBB 26 na manhã do último sábado (14). O anúncio sobre a saída dele do programa foi oficializado pela produção horas após uma agressão em meio a uma discussão entre ele e Leandro, conhecido como 'Boneco'.

Durante a madrugada, o jogador de futebol se irritou ao ver o rival acender a luz do quarto sem autorização. Exaltado, ele chegou a tocar o rosto de Leandro com as mãos, o empurrando em seguida.

"Se eu pegar você lá fora, você tá f**ido", disse 'Capetinha', logo após empurrar o rosto do adversário duas vezes.

Leandro demonstrou choque com o ocorrido e rebateu, sendo afastado da confusão por Babu. "Esse cara me agrediu duas vezes. Não vou bater nele, eu tenho uma família para criar", disse.