Jonas indica Marcelo e brothers batem boca após formação de paredão: 'Covarde'

Jonas e Marcelo discutiram logo após o início da formação de paredão no BBB 26 na noite deste domingo (15). Em bate-boca na sala do confinamento, Marcelo chegou a chamar o influenciador de "covarde" e decretou voto nele no futuro.

Diferente das semanas anteriores, a votação foi iniciada mais cedo entre os brothers, antes mesmo do programa ao vivo ser exibido na TV. Como líder da semana, Jonas Sulzbach poderia indicar um dos colegas direto ao paredão.

Veja a briga:

O brother, então, escolheu Marcelo como o indicado da vez. Dessa forma, ele não poderá participar da dinâmica do Bate e Volta.

Briga logo após voto

Marcelo, no entanto, não se conformou. "Você é um covarde. Se eu voltar, na próxima você vai", disparou.

Jonas, que já recebeu voto de Marcelo em outra ocasião, chegou a questioná-lo qual a surpresa. O médico, por sua vez, sugeriu que um voto em Babu, já que os dois brigaram recentemente, seria mais coerente.

"Babu coloquei na semana passada. Você me colocou, Juliano me colocou. Eu tenho motivo suficiente", explicou Jonas.

Já na cozinha, a briga continuou com palavras de baixo escalão. "Toma no seu c*. Você é superficial", disse Marcelo. "Sua opinião e um pedaço de m*rda é a mesma coisa", contrapôs Jonas.

Marcelo chegou até a questionar as próprias alianças no jogo, apontando que Maxiane e Marciele tinham influência no ocorrido. "Essa prova me serviu de muita coisa, me abriu muito os olhos. Se minhas amigas tivessem me colocado para sentar, você não teria sido líder e eu não tava no paredão", pontuou, lembrando da prova da última quinta.