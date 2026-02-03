Edilson 'Capetinha' ameaça sair do BBB 26: 'Estou com muita ansiedade'

Desde a madrugada desta terça-feira (3), Edilson "Capetinha" tem citado o interesse em desistir do Big Brother Brasil (BBB) 2026. Ele começou a falar sobre isso em uma conversa com Babu e Juliano Floss no gramado da casa.

"Eu tô com muita ansiedade, acho que vou apertar esse botão [de desistência]. Sem comer é foda, eu não aguento. [...] Eu não aguento ficar aqui à mercê dos outros", expôs

Horas depois, já de manhã, o ex-jogador de futebol conversou com a psicóloga, arrumou as malas e aguardou até que o botão da sala ficasse verde.

Após três horas, o botão continuou vermelho. No meio tempo, Edilson desabafou com Babu e Juliano sobre sair. “Não abriram a parada lá para mim”, disse. “Segura mais um pouquinho”, aconselhou o ator.

Segundo Babu, a produção do programa orientou que os participantes esperassem o Raio-X. No entanto, uma ação de um patrocinador fez com que os competidores fossem direcionados para a externa da casa, onde permanecem no começo desta tarde.

Por que Edilson quer desistir do BBB 26?

A decisão de "Capetinha" de deixar a casa ocorreu após um desentendimento com Leandro Rocha, o "Boneco". Durante a dinâmica do Sincerão dessa segunda-feira (2), Edilson criticou o jogo do adversário e o chamou de "analfabeto".

"Fala bem o caralho. Um cara desses, analfabeto, vai ganhar BBB, c*ralho? Vai tomar no c*. Sabe nada, não sabe ler jogo, não sabe nem onde está. Analfabeto de jogo", disparou.

O comentário não foi bem-visto pelos outros participantes, nem pelo público. Ainda na manhã desta terça, Edilson pediu desculpas a Leandro.

"Mano, eu estou saindo do jogo, indo para casa, esfriar a cabeça. Se eu te fiz algum mal, falei alguma coisa, me desculpe. Não poderia sair daqui sem te pedir desculpa de qualquer coisa. Se você se sentiu ofendido, não foi por querer, não foi por maldade", explicou.