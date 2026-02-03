Enquete BBB 26: parcial atualizada indica brother eliminado com mais de 58%

O empreendedor e diretor de escola Brigido deve ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, segundo o resultado atualizado da enquete do Diário do Nordeste.

O participante aparece com 58% dos votos no fim da manhã desta terça-feira (3). Em seguida, a jornalista Ana Paula é observada com 24,1%.

O produtor cultural Leandro, conhecido no reality como "Boneco", surge como o terceiro mais votado na enquete, com 17,9% de votos para deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Esta enquete não interfere no resultado oficial do reality.

Como foi a formação do terceiro Paredão?

A dinâmica dessa semana para o paredão contou com:

1 emparedado pelo consenso dos 3 do Big Fone

1 indicado pelo líder;

2 mais votados pela casa.

Os imunes foram Sol (que foi imunizada por Sarah) e Maxiane (líder).

Ana Paula foi a indicada ao paredão pela líder. Pela dinâmica do Big Fone, Jonas já havia sido indicado em consenso por Marcelo, Babu e Juliano Floss.

Pela casa, os dois mais votados foram Leandro e Brígido.

Neste domingo, a prova do Bate e Volta foi disputada entre Jonas e Leandro. Brigido não participou porque havia sido vetado por Breno. Quem se salvou foi Jonas.