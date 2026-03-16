Por que Sean Penn faltou ao Oscar 2026?

Sean Penn chamou atenção no Oscar 2026 ao não comparecer à cerimônia realizada no domingo (15), mesmo após conquistar sua terceira estatueta da Academia. O ator venceu como Melhor Ator Coadjuvante pelo filme “Uma Batalha Após a Outra”, reacendendo discussões sobre sua relação distante com o circuito de premiações de Hollywood.

No longa mais premiado do Oscar 2026, Penn interpreta o coronel Steven Lockjaw, um militar rígido marcado por conflitos internos. O personagem se envolve brevemente com a revolucionária Perfidia Beverly Hills, papel de Teyana Taylor. Anos depois, ele mobiliza um verdadeiro exército para impedir que o episódio venha à tona e comprometa suas ambições políticas.

O artista já havia sido premiado em edições anteriores como Melhor Ator por “Sobre Meninos e Lobos" (2004) e “Milk: A Voz da Igualdade” (2009). Ao alcançar o feito, Penn passa a integrar o grupo restrito de intérpretes que acumularam três estatuetas da Academia.

Relação tensa com Hollywood

A ausência do ator na cerimônia não chega a ser totalmente inesperada. Conhecido por interpretações intensas, Penn também construiu uma reputação de distanciamento em relação ao universo de premiações de Hollywood.

O contraste entre o personagem militar conservador que vive no novo filme e sua trajetória pública chama atenção. Fora das telas, ele se tornou conhecido por posições políticas liberais e por sua atuação em causas humanitárias.

Em 2015, por exemplo, ele viajou secretamente ao México para entrevistar o narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán pouco antes da prisão do líder do cartel. Penn também manteve proximidade com o ex-presidente venezuelano Hugo Chávez e chegou a entregar sua estatueta do Oscar de “Sobre Meninos e Lobos” ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, afirmando que ela poderia ser derretida “para virar balas que eles possam disparar contra os russos”.

Nascido em Los Angeles, em agosto de 1960, Sean Penn cresceu em meio ao cinema. Ele é filho do diretor Leo Penn e da atriz Eileen Ryan, o que o aproximou da indústria desde cedo, mesmo que mais tarde viesse a criticá-la.

Nos últimos anos, Penn diminuiu o ritmo de trabalhos no cinema e passou a dedicar mais tempo a projetos políticos e humanitários. Entre as ações que liderou estão campanhas de ajuda após o furacão Katrina, em Nova Orleans, e após o terremoto de 2010 no Haiti. Em 2013, ele também participou de uma operação para retirar da Bolívia o empresário americano Jacob Ostreicher, que estava em prisão domiciliar sob suspeita de envolvimento com crime organizado e lavagem de dinheiro.