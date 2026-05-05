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Influenciadora brasileira revela susto ao receber conta hospitalar de R$ 84 mil nos EUA

Debora Rocha explicou caso em que foi mordida por um cachorro e precisou de atendimento médico.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem dividida em duas partes: à esquerda, pessoa aplica maquiagem no rosto com um pincel; à direita, mostra o braço com uma pequena marca roxa semelhante a mordida. Sobre a imagem, há o texto: “uma mordida de cachorro me rendeu $17.000 em Orlando”.
Legenda: Debora Rocha explicou que a conta foi referente à aplicação de duas doses de vacina antirrábica.
Foto: Reprodução/Instagram.

Uma mordida de cachorro levou a influenciadora brasileira Debora Rocha a receber uma conta hospitalar de R$ 84 mil nos Estados Unidos, logo após ter recebido atendimento para receber uma vacina. Em relato nas redes sociais, a jovem explicou o ocorrido na Carolina do Norte e como ficou surpresa com o valor.

A situação que resultou na mordida ocorreu durante uma manhã comum, enquanto a brasileira se preparava para deixar a casa onde estava hospedada para ir a Orlando, na Flórida.

Um dos quatro cachorros de uma casa da vizinhança atravessou a cerca que dividia as residências, levando Debora a pegar o animal, um filhote da raça Shih Tzu. Ela queria levá-lo de volta para a casa ao lado.

Veja o relato:

"Eu falei com ele [o Shih Tzu filhote] normalmente e fui colocar ele de novo na casa da vizinha, devolver ele pra casa. E aí, nesse momento em que o cachorrinho estava aqui, os outros estavam do outro lado da cerca", contou.

Um dos outros animais, um cachorro da raça poodle, no entanto, não reagiu tão bem ao gesto. "O poodle simplesmente me deu uma mordida e fez um buraco. Ele apertou minha pele. E eu tirei muito rápido, senão a mordida teria sido maior. E meio que, tipo assim, arrancou esse pedaço aqui da minha pele. E aí começou a sangrar", relatou.

Atendimento médico de emergência

Inicialmente, tudo correu bem, mas a influenciadora tomou a iniciativa de procurar uma vacina antirrábica ao chegar em Orlando. Por lá, descobriu que o atendimento só poderia ocorrer em um Emergency Room (ER), espaço de saúde equivalente ao pronto-socorro nos Estados Unidos.

Um protocolo com quatro doses do imunizante, assim como a aplicação de imunoglobulina na região da ferida, foi indicado. Debora optou por tomar apenas duas doses, mas o susto veio em seguida.

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"Fui perguntar quanto seria essa conta, e aí a moça que entrou lá na sala falou que não tinha o resultado da conta 100%, mas tinha uma média de quanto poderia dar por aquele dia que eu fui lá tomar essa vacina no braço, e ela falou que tinha sido US$ 2,5 mil dólares. Eu já tinha achado muito caro, eu tinha achado um absurdo esse valor", contou.

No total, o tratamento chegou a US$ 17 mil, o equivalente a R$ 84 mil. Apesar disso, Debora explicou que não chegou a pagar a dívida, já que possuía seguro-viagem internacional para cobrir as despesas médicas de até R$ 869 mil. 

Apesar disso, ela lamentou a situação. "Quando ela virou para mim e falou 17 mil dólares, eu fiquei muito triste pensando nas pessoas que não têm plano de saúde lá", finalizouu. 

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