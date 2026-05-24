Globo Rural deste domingo (24) mostra processo de fabricação das bonecas de barro

O Globo Rural deste domingo (24) vai exibir uma reportagem especial sobre como são fabricadas as bonecas de barro dos artesãos do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Em prévia publicada no Instagram, os entrevistados explicam que a matéria-prima é tirada de plantas e outras materiais da própria região.

As bonecas do Vale do Jequitinhonha são um dos artesanatos mais típicos de Minas Gerais, que nascem de barro modelado. Elas são posteriormente pintadas e assadas em fornos especiais, feitos caseiramente.

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Que horas começa o Globo Rural hoje (24)?

O “Globo Rural” começa às 8h30, na TV Globo e no Globoplay, logo após o "Auto Esporte" com término previsto para 10h05.